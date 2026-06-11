Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (11 Haziran 2026 spor haberleri)
11.06.2026 05:16
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 11 Haziran 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
FESTİVAL BAŞLIYOR
Her futbolseverin 4 yıl sabırla, heyecanla beklediği Dünya Kupası geldi çattı. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği büyük organizasyon 12 grupta ilk defa 48 takımlı şekilde bu gece başlıyor. En iyi futbolcular, deneyimli teknik adamlar, renkli ve tutku dolu taraftarlar ile arkanıza yaslanın ve 39 gün sürecek turnuvanın keyfine varın. POSTA
ASLAN'DA GÜNDEM LEAO
Galatasaray, Milan'dan ayrılması beklenen Rafael Leao transferi için yeniden devreye girdi. Sarı-Kırmızılılar, piyasa değeri düşen Portekizli yıldızı uygun şartlarda kadroya katmanın hesaplarını yaparken, olası Barış Alper Yılmaz satışı da transferin finansmanında önemli rol oynayabilir. FANATİK
İLK İCRAAT AYKUT KOCAMAN
Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi dün mazbatalarını aldı. Sarı-lacivertli kulübün patronunun ilk faaliyeti ise Kocaman'ı teknik direktör olarak takımın başına getirmek olacak. Yıldırım her konuda anlaşma sağladığı tecrübeli çalıştırıcıyı önümüzdeki günlerde açıklayacak. MİLLİYET
GUIRASSY İMZAYA GELİYOR
Borussia Dortmund'a 35 milyon Euro ödeyecek olan Fenerbahçe, Gineli golcüyle 3 yıllık anlaşma yaptı. SABAH