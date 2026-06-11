Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (11 Haziran 2026 spor haberleri)

FESTİVAL BAŞLIYOR



Her futbolseverin 4 yıl sabırla, heyecanla beklediği Dünya Kupası geldi çattı. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği büyük organizasyon 12 grupta ilk defa 48 takımlı şekilde bu gece başlıyor. En iyi futbolcular, deneyimli teknik adamlar, renkli ve tutku dolu taraftarlar ile arkanıza yaslanın ve 39 gün sürecek turnuvanın keyfine varın. POSTA