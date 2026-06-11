Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (11 Haziran 2026 spor haberleri)

11.06.2026 05:16

Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (11 Haziran 2026 spor haberleri)
Reuters
NTV - Haber Merkezi
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Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 11 Haziran 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

FESTİVAL BAŞLIYOR
 

Her futbolseverin 4 yıl sabırla, heyecanla beklediği Dünya Kupası geldi çattı. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği büyük organizasyon 12 grupta ilk defa 48 takımlı şekilde bu gece başlıyor. En iyi futbolcular, deneyimli teknik adamlar, renkli ve tutku dolu taraftarlar ile arkanıza yaslanın ve 39 gün sürecek turnuvanın keyfine varın. POSTA

Anadolu Ajansı

ASLAN'DA GÜNDEM LEAO
 

Galatasaray, Milan'dan ayrılması beklenen Rafael Leao transferi için yeniden devreye girdi. Sarı-Kırmızılılar, piyasa değeri düşen Portekizli yıldızı uygun şartlarda kadroya katmanın hesaplarını yaparken, olası Barış Alper Yılmaz satışı da transferin finansmanında önemli rol oynayabilir. FANATİK

Anadolu Ajansı

İLK İCRAAT AYKUT KOCAMAN
 

Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi dün mazbatalarını aldı. Sarı-lacivertli kulübün patronunun ilk faaliyeti ise Kocaman'ı teknik direktör olarak takımın başına getirmek olacak. Yıldırım her konuda anlaşma sağladığı tecrübeli çalıştırıcıyı önümüzdeki günlerde açıklayacak. MİLLİYET

Anadolu Ajansı

GUIRASSY İMZAYA GELİYOR
 

Borussia Dortmund'a 35 milyon Euro ödeyecek olan Fenerbahçe, Gineli golcüyle 3 yıllık anlaşma yaptı. SABAH

Anadolu Ajansı