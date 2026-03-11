Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (11 Mart 2026 spor haberleri)
11.03.2026 05:32
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 11 Mart 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
"BİR İSTANBUL MASALI"
Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu fikstürü başarıyla tamamlayıp adını Play-Off'a yazdıran Galatasaray, Juventus'u eledikten sonra son 16 turunda eşleştiği Liverpool'a yine kâbusu yaşattı. Lig aşamasında da karşılaştığı İngiliz devini Osimhen'in penaltısıyla yıkan Cim Bom, bu kez de çeyrek final yolunda çok kritik bir adım attı. Taraftarının da muhteşem desteğiyle rakibini yıkan Aslan, 18 Mart'ta Anfield Road'daki rövanş öncesi büyük avantaj sağladı. FANATİK
"AVRUPA'NIN ASLANI, LİVERPOOL'UN BELALISI"
Henüz 7. dakikada Osimhen'in pasında Lemina ile 1-0 öne geçen Cimbom, üstünlüğünü maç sonuna kadar sürdürürken, kaleci Uğurcan 6 kurtarışla bir kez daha takımına hayat verdi. Galatasaray, 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı maçta berabere kalsa bile çeyrek finale yükselecek. HÜRRİYET
"ŞAMPİYONLUĞA İNANMALIYIZ"
Dominico Tedesco, Samsunspor galibiyetinin ardından öğrencilerine, "Bu galibiyte hepimizi ayağa kaldırmalı. Kalan maçlara daha özgüvenli çıkmak için gereken morali bu maçta kazandık. Şimdi önümüze bakma zamanı. Hepimiz sonuna kadar şampiyonluğa inanmalıyız" diye seslendi. FOTOMAÇ
"MÜDAHALE İMKANSIZ"
Beşiktaş'ın VAR iddialarına TFF belgesel ile cevap verecek. TFF yetkilileri, Portekizli eğitmenşerin binanın farklı bir bölümünde, kontrol odasında yer aldığını, teknik olarak VAR odasına giremeyeceklerini söyledi. TÜRKİYE