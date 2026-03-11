Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (11 Mart 2026 spor haberleri)

"BİR İSTANBUL MASALI"



Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu fikstürü başarıyla tamamlayıp adını Play-Off'a yazdıran Galatasaray, Juventus'u eledikten sonra son 16 turunda eşleştiği Liverpool'a yine kâbusu yaşattı. Lig aşamasında da karşılaştığı İngiliz devini Osimhen'in penaltısıyla yıkan Cim Bom, bu kez de çeyrek final yolunda çok kritik bir adım attı. Taraftarının da muhteşem desteğiyle rakibini yıkan Aslan, 18 Mart'ta Anfield Road'daki rövanş öncesi büyük avantaj sağladı. FANATİK