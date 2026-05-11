Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (11 Mayıs 2026 spor haberleri)

11.05.2026 05:47

Son Güncelleme: 11.05.2026 05:49

Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 11 Mayıs 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

SARI-KIRMIZI DOMİNASYON - FANATİK

 

Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26'ncı şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray Türk futbolunda inanılmaz bir dominasyon kurdu. Tribünlerde hemen "Hedef 27" pankartı açıldı.

TESELLİ İKRAMİYESİ - NEFES

 

Erkek futbolunda hüsran yaşayan Fenerbahçe, kadınlarda mutlu sona ulaşıp tarih yazdı. Fenerbahçe futbol, basketbol ve voleybolda erkek ve kadın 6 takımıyla şampiyonluk yaşayan tek kulüp oldu.

"1-2 YIL ACI ÇEKECEĞİMİZİ SÖYLEMİŞTİM" - HÜRRİYET

 

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Görevimin başındayım. Gelecek sezonun planlamasını yapıyoruz. Kadroda yeniden yapılanmaya gittiğimizi ve zamana ihtiyacımız olduğunu, 1-2 yıl acı çekeceğimizi söylemiştim.

İSTANBUL AVCISI - FANATİK

 

Bu sezon 69 puan toplayan Trabzonspor, söz konusu puanların neredeyse yarısını İstanbul takımlarından aldı.

AVRUPA UMUDU - FOTOMAÇ

 

Göztepe, Süper Lig'i beşinci sırada tamamlaması ve Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanması halinde Avrupa kupalarına katılma hakkını elde edecek.

