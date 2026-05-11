Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (11 Mayıs 2026 spor haberleri)
11.05.2026 05:47
Son Güncelleme: 11.05.2026 05:49
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 11 Mayıs 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
SARI-KIRMIZI DOMİNASYON - FANATİK
Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26'ncı şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray Türk futbolunda inanılmaz bir dominasyon kurdu. Tribünlerde hemen "Hedef 27" pankartı açıldı.
TESELLİ İKRAMİYESİ - NEFES
Erkek futbolunda hüsran yaşayan Fenerbahçe, kadınlarda mutlu sona ulaşıp tarih yazdı. Fenerbahçe futbol, basketbol ve voleybolda erkek ve kadın 6 takımıyla şampiyonluk yaşayan tek kulüp oldu.
"1-2 YIL ACI ÇEKECEĞİMİZİ SÖYLEMİŞTİM" - HÜRRİYET
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Görevimin başındayım. Gelecek sezonun planlamasını yapıyoruz. Kadroda yeniden yapılanmaya gittiğimizi ve zamana ihtiyacımız olduğunu, 1-2 yıl acı çekeceğimizi söylemiştim.
İSTANBUL AVCISI - FANATİK
Bu sezon 69 puan toplayan Trabzonspor, söz konusu puanların neredeyse yarısını İstanbul takımlarından aldı.
AVRUPA UMUDU - FOTOMAÇ
Göztepe, Süper Lig'i beşinci sırada tamamlaması ve Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanması halinde Avrupa kupalarına katılma hakkını elde edecek.