Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (11 Nisan 2026 spor haberleri)
11.04.2026 06:07
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 11 Nisan 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
KARTAL'IN ÖFKESİ - FANATİK
Fenerbahçe derbisinde uzatmalarda verilen penaltıya isyan eden Beşiktaş, öfkesini Antalyaspor'dan çıkardı.
ZİRVE AŞKINA - FOTOMAÇ
Bu akşam Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.
BÖYLE CEZA GÖRÜLMEDİ - SABAH
Galatasaray maçında Trabzonspor tribününde olan neredeyse herkes ceza aldı. Papa Park'taki 41 bin taraftarın 34 bin 718'inin biletleri 1 maçlığına bloke edildi.
CİMBOM'A ÖZEL SEANS - MİLLİYET
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor maçı için özel motivasyon seansları düzenliyor.
ONUACHU'SUZ FIRTINA - FANATİK
Galatasaray zaferiyle şampiyonluk yarışına giren Trabzonspor bugün deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşacak. Son idmanda sakatlanan Onuachu kafileye alınmadı.