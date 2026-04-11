Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (11 Nisan 2026 spor haberleri)

11.04.2026 06:07

Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (11 Nisan 2026 spor haberleri)
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi

Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 11 Nisan 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

Anadolu Ajansı

KARTAL'IN ÖFKESİ - FANATİK

 

Fenerbahçe derbisinde uzatmalarda verilen penaltıya isyan eden Beşiktaş, öfkesini Antalyaspor'dan çıkardı.

Anadolu Ajansı

ZİRVE AŞKINA - FOTOMAÇ

 

Bu akşam Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.

Anadolu Ajansı

BÖYLE CEZA GÖRÜLMEDİ - SABAH

 

Galatasaray maçında Trabzonspor tribününde olan neredeyse herkes ceza aldı. Papa Park'taki 41 bin taraftarın 34 bin 718'inin biletleri 1 maçlığına bloke edildi.

Anadolu Ajansı

CİMBOM'A ÖZEL SEANS - MİLLİYET

 

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor maçı için özel motivasyon seansları düzenliyor.

Anadolu Ajansı

ONUACHU'SUZ FIRTINA - FANATİK

 

Galatasaray zaferiyle şampiyonluk yarışına giren Trabzonspor bugün deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşacak. Son idmanda sakatlanan Onuachu kafileye alınmadı.

