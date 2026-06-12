Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (12 Haziran 2026 spor haberleri)
12.06.2026 06:05
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 12 Haziran 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
MEKSİKA AÇILIŞ BÜYÜSÜNÜ BOZDU
Azteca Stadı'nda 84 bin taraftarın izlediği ilk maçta Meksika, G.Afrika'yı Quinones ve Jimenez'in attığı gollerle 2-0 yendi. G.Afrika'dan 50'de Sithole, 84'te Zwane kızardı. Meksika'dan Montes de 90+2'de tarihi maçta atıldı. 7 kez turnuvanın ilk maçını oynayıp hiç kazanamayan ev sahibi, bu kez şeytanın bacağını kırdı. AKŞAM
İŞTE KOCAMAN'IN KARE ASI
Aykut Kocaman'ın Ederson, Skriniar, Guendouzi ve Asensio'yu takımın iskeleti olarak gördüğü öğrenildi. 61 yaşındaki hoca, kesinlikle bu dört futbol-cunun takımda kalmasını istiyor. TAKVİM
COMAN CİMBOM'A
Cimbom'un, Jorge Jesus'un vedası sonrası Al Nassr'dan ayrılmayı düşünen Kingsley Coman için harekete geçtiği kaydedildi. G.Saray yönetiminin, Şampiyonlar Lig'ne dönmek isteyen ve Leroy Sane ile iyi arkadaş olan 29 yaşındaki sol kanada teklif götüreceği belirtildi. FOTOMAÇ
DÜNYA YILDIZLARI FENER'E
Vedat Muriç transferinde sona yaklaşan Fenerbahçe, şimdi gözünü Avrupa devlerine çevirdi. Guirassy, Brahim Diaz, Nathan Ake ve Calvin Bassey için temaslar hızlanırken, yeni yönetim yıldızlarla dolu kadroyu sezon öncesi kampa yetiştirmeyi amaçlıyor. FANATİK