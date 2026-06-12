Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (12 Haziran 2026 spor haberleri)

MEKSİKA AÇILIŞ BÜYÜSÜNÜ BOZDU

Azteca Stadı'nda 84 bin taraftarın izlediği ilk maçta Meksika, G.Afrika'yı Quinones ve Jimenez'in attığı gollerle 2-0 yendi. G.Afrika'dan 50'de Sithole, 84'te Zwane kızardı. Meksika'dan Montes de 90+2'de tarihi maçta atıldı. 7 kez turnuvanın ilk maçını oynayıp hiç kazanamayan ev sahibi, bu kez şeytanın bacağını kırdı. AKŞAM