Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (12 Mayıs 2026 spor haberleri)
12.05.2026 05:55
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 12 Mayıs 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
İŞTE ASLAN'IN DEV PLANI
Galatasaray savunmaya dünbya yıldızı bir ldier kazandırmak için Virgil van Dijk transferinde vitesi yükseltti. Orta sahada Toreira'nın yanına elit seviyede bir savaşçı eklemek için Manchester United'dan ayrılığı gündemde olan Manuel Ugarte için Galatasaray yeniden devreye girdi. Aslan, Mertens sonrası 10 numara boşluğunu ise Bernardo Silva'ya teklif yaptı.
ICARDI GALATASARAY'DA KALACAK
Mendez, "River Plate ile bir görüşme oldu; bu normal bir durum. Ancak bu River'a geleceği anlamına gelmez. Türkiye'de kalacak, ona iyi bir teklif yapacaklar." G.Saray Başkanı Dursun Özbek ise Icardi'yle görüşeceğini açıkladı.
SİYAH BEYAZ KAOS KAPIDA
Kartal yeni sezonda yeni teknik adamla 'beyaz' sayfa açmayı tercih etmez ve Sergen Hoca ile 'siyah' demeye devam ederse iç saha maçları kolay olmaz. En ufak bir olumsuzlukta yönetim ve efsane isim hedefte kalır.
İTALYA ÇIKARMASI
Milan'ın satış listesine koyduğu Rafael Leao ile Juventus'tan ayrılacak olan Dusan Vlahovic için Hakan Safi İtalya'ya çıkarma yaptı. İki oyuncunun da menajerleriyle ilk görüşme gerçekleştirildi.