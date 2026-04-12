Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (12 Nisan 2026 spor haberleri)
12.04.2026 06:33
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 12 Nisan 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
FENERBAHÇE DÖRT KÖŞE - HÜRRİYET
Küme düşme hattındaki Kayserispor karşısında ilk yarıyı Kante'nin muhteşem golüyle 1-0 önde kapatan Kanarya, farka koştu. Lider Galatasaray ile arasındaki farkı maç fazlasıyla 1 puana indirdi.
FIRTINA YERİNE YELLER ESTİ - MİLLİYET
Galatasaray galibiyetiyle şampiyonluk umudunu yükselten Trabzonspor Alanya deplasmanındaki beraberlikle moral bozdu.
ASLAN KRİTİK VİRAJDA - POSTA
Galatasaray bugün, ilk mağlubiyetini aldığı ve ligde gol atamadığı tek takım olan Kocaelispor'u konuk edecek. Buruk ve öğrencileri, şampiyonluk yolunda kayıp istemiyor.
ORKUN UÇUYOR - TÜRKİYE
Beşiktaş formasıyla sezonun ilk yarısında 13 maçta gol atamayan Orkun Kökçü, ikinci yarıda ayağını gazdan çekmiyor. 10 maçta 7 gol ve 4 asistlik performans sergileyen milli yıldız Antalyaspor maçına da damga vurdu.
SESSEGNON HAREKATI - FOTOMAÇ
Sarı-kırmızılılar İsmail Jakobs'un istikrarsızlığı nedeniyle Fulham'da forma giyen 25 yaşındaki sol bek Ryan Sessegnon için harekete geçiyor.