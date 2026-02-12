Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (12 Şubat 2026 spor haberleri)

ORTA SAHADA MÜTHİŞ REKABET - FANATİK

Trabzon deplasmanında Tedesco'yu zor bir karar bekliyor. İtalyan teknik adam zorlu maçın ilk 11'ini belirlerken en çok orta sahada zorluk yaşayacak. Alvarez'in cezasının bitmesiyle birlikte bu bölgede tam 5 yıldız rekabet halinde. Guendouzi'nin yeri garanti gibi. Tedesco Kalan 1 forma için Kante, Alvarez, İsmail ve Fred arasından seçim yapacak.