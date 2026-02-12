Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (12 Şubat 2026 spor haberleri)
12.02.2026 06:56
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 12 Şubat 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
ORTA SAHADA MÜTHİŞ REKABET - FANATİK
Trabzon deplasmanında Tedesco'yu zor bir karar bekliyor. İtalyan teknik adam zorlu maçın ilk 11'ini belirlerken en çok orta sahada zorluk yaşayacak. Alvarez'in cezasının bitmesiyle birlikte bu bölgede tam 5 yıldız rekabet halinde. Guendouzi'nin yeri garanti gibi. Tedesco Kalan 1 forma için Kante, Alvarez, İsmail ve Fred arasından seçim yapacak.
İSTANBUL'U SEVİYOR - FOTOMAÇ
Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde İstanbul takımlarından puanları topladı. İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon 8 maça çıkan Fırtına, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
KARTAL İÇİN YÜKSELİŞ ZAMANI - HÜRRİYET
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeni transferlerin adaptasyonundan çok memnun. Yenilerin performansını değerlendiren deneyimli teknik adam futbol komitesiyle yaptığı sohbette "uyum sürecinin çabuk atlatılmasıyla birlikte Beşiktaş'ın yükseliş dönemi de başlayacak" dedi.
SEVENLER KAVUŞACAK - POSTA
Fransız basınından Sport, Hakan Çalhanoğlu'nun sezon sonunda kesin olarak Galatasaray'a transfer olacağını öne sürdü. Haberde başkan Dursun Özbek'in İnter forması giyen milli oyuncu için şimdiden kolları sıvadığı belirtildi.
GALATASARAY YÜZDE 85 ŞAMPİYON - SABAH
İstatistikler Cimbom'un Süper Lig'de hedefine yaklaştığını söylüyor. Okan Buruk yönetiminde 52 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip 21 hafta itibarıyla 60 puanı geçtiği 7 sezonun 6'sında mutlu sona ulaşmayı başardı.