Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (12 Temmuz 2026 spor haberleri)
12.07.2026 07:18
Son Güncelleme: 12.07.2026 07:35
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 12 Temmuz 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
SULTANLAR DÜNYANIN 8'İNCİ HARİKASI - HÜRRİYET
A Milli kadın Voleybol Takımı, üst üste 8'inci kez Voleybol Milletler Ligi finallerinde. 2023'te şampiyonluğa ulaştığımız ligde final etabı 22-26 Temmuz'da Çin'de oynanacak.
ASLAN BÜYÜK OYNUYOR - FANATİK
Galatasaray 6 numara transferinde Burnley forması giyen 22 yaşındaki Oguchutkwu ile her konuda anlaştı. Sırfadaki hedef Manchester City'nin 5 milyon euroluk orta sahası Reijnders.
"BEN SÜPÜRÜRÜM, ORKUN DA ATAR" - MİLLİYET
Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Özcan, 6 numara pozisyonunun kendisine daha yakın olduğunu söyledi. Salih, "Orkun biraz önde oynasın ve golleri atsın. Arkayı ben süpürürüm" dedi.
KANTE'YE KOMŞU OLACAK - SABAH
Mason Greenwood transferini bitme aşamasına getiren Fenerbahçe, İngiliz yıldızın İstanbul'da oturacağı evi bile ayarladı. Greenwood, Kante, Asensio ve Guendouzi gibi isimlerin ikamet ettiği bölgede yaşayacak.
30 MİLYON EUROYA RET - SÖZCÜ
Galatasaray, Brentford ve Leipzig'in ardından Fiorentina da Oulai için Trabzonspor'un kapısını çaldı. 27+3 milyon euroluk teklif bordo-mavilileri tatmin etmedi.