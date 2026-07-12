Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (12 Temmuz 2026 spor haberleri)

"BEN SÜPÜRÜRÜM, ORKUN DA ATAR" - MİLLİYET

Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Özcan, 6 numara pozisyonunun kendisine daha yakın olduğunu söyledi. Salih, "Orkun biraz önde oynasın ve golleri atsın. Arkayı ben süpürürüm" dedi.