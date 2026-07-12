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Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (12 Temmuz 2026 spor haberleri)

12.07.2026 07:18

Son Güncelleme: 12.07.2026 07:35

Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (12 Temmuz 2026 spor haberleri)
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
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Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 12 Temmuz 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

Resmi Kurum

SULTANLAR DÜNYANIN 8'İNCİ HARİKASI - HÜRRİYET

 

A Milli kadın Voleybol Takımı, üst üste 8'inci kez Voleybol Milletler Ligi finallerinde. 2023'te şampiyonluğa ulaştığımız ligde final etabı 22-26 Temmuz'da Çin'de oynanacak.

Reuters

ASLAN BÜYÜK OYNUYOR - FANATİK

 

Galatasaray 6 numara transferinde Burnley forması giyen 22 yaşındaki Oguchutkwu ile her konuda anlaştı. Sırfadaki hedef Manchester City'nin 5 milyon euroluk orta sahası Reijnders.

Resmi Kurum

"BEN SÜPÜRÜRÜM, ORKUN DA ATAR" - MİLLİYET

 

Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Özcan, 6 numara pozisyonunun kendisine daha yakın olduğunu söyledi. Salih, "Orkun biraz önde oynasın ve golleri atsın. Arkayı ben süpürürüm" dedi.

Resmi Kurum

KANTE'YE KOMŞU OLACAK - SABAH

 

Mason Greenwood transferini bitme aşamasına getiren Fenerbahçe, İngiliz yıldızın İstanbul'da oturacağı evi bile ayarladı. Greenwood, Kante, Asensio ve Guendouzi gibi isimlerin ikamet ettiği bölgede yaşayacak.

Anadolu Ajansı

30 MİLYON EUROYA RET - SÖZCÜ

 

Galatasaray, Brentford ve Leipzig'in ardından Fiorentina da Oulai için Trabzonspor'un kapısını çaldı. 27+3 milyon euroluk teklif bordo-mavilileri tatmin etmedi.

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