Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (13 Mart 2026 spor haberleri)

KARTAL 4'LÜYÜ BULDU - FANATİK

Beşiktaş'ta sezon başından beri en büyük sıkıntı savunmada yaşanırken teknik heyet nihayet aradığı geri dörtlüyü bulmuş gibi gözüküyor. Sol bekte Rıdvan, sağ bekte Murillo'nun yeri garanti. Agbadou defansın yeni lideri. Tek soru işareti Emirhan'ın sakatlığında sol stoperdeydi. Ancak burada da Felix Uduokhai öne geçmiş durumda.