Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (13 Mart 2026 spor haberleri)
13.03.2026 08:02
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 13 Mart 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
TEK HEDEF ZAFER - FOTOMAÇ
Fenerbahçe ligin son sırasındaki Fatih Karagümrük'ü mağlup edip zirveyle puan farkını 1'e düşürmek istiyor.
SAMSUN'UN TADI KAÇTI - HÜRRİYET
Kırmızı beyazlı ekip, Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Rayo Vallecano'ya yenildi.
KARTAL 4'LÜYÜ BULDU - FANATİK
Beşiktaş'ta sezon başından beri en büyük sıkıntı savunmada yaşanırken teknik heyet nihayet aradığı geri dörtlüyü bulmuş gibi gözüküyor. Sol bekte Rıdvan, sağ bekte Murillo'nun yeri garanti. Agbadou defansın yeni lideri. Tek soru işareti Emirhan'ın sakatlığında sol stoperdeydi. Ancak burada da Felix Uduokhai öne geçmiş durumda.
ZİRVE ROTASI AKYAZI - FOTOMAÇ
Süper Lig'de kalan 9 haftanın 5'ini evinde oynayacak olan Trabzonspor puan kaybı istemiyor. bu haftaki Çaykur Rize ve Galatasaray maçları zirvenin kaderini belirleyecek.
SANA ÇOK ZAM YAPACAĞIZ - SABAH
Galatasaray atom karınca Torreira'nın yüzünü güldürdü. Yönetim, 4 sezondur kulübün vazgeçilmezi olan Torreira'nın 3.5 milyon Euro olan ücretini 4.2'ye yükseltip ayrılık iddialarına son verecek.