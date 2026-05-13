Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (13 Mayıs 2026 spor haberleri)
13.05.2026 05:59
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 13 Mayıs 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
ASLAN PORTEKİZLİ AVINDA
Galatasaray'ın, Fernandes'i ana hedef olarak belirlediği ve 15 milyon euroluk maaş teklifi yapacağı iddia edildi. Bernardo Silva transferinde ise Juventus ve Barcelona ile kıyasıya bir yarış verilecek. AKŞAM
SALAH'LA PRENSİPTE ANLAŞMA
Sadettin Saran Yönetimi, dünyaca ünlü yıldızlarla görüşmelere başlamış ve ilerleme kaydetmişti. Seçim kararı sonrası yönetim, başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'ye bu konuda bilgi verdi. Her iki aday da görüşmeleri devam ettirdi. Mısır medyasına göre Liverpool ile sözleşmesi bitecek olan Mohamed Salah, senelik 20 milyon Euro'dan 3 yıllık teklife 'evet' dedi. Salah, başka teklifleri dinlemek için süre istedi. FANATİK
NKUNKU PAZARLIĞI
Aziz Yıldırım'la başkanlık yarışına giren Hakan Safi, ilk transfer bombasını Christopher Nkunku ile patlatacak. İtalyan deviyle 28 yaşındaki oyuncu için ilk görüşme yapıldı. FOTOMAÇ
SAFİ GÖZÜNÜ KARATTI
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleşecek olağanüstü genel kurulda Aziz Yıldırım'la başkanlık için yarışacak Hakan Safi çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Rafael Leao için girişimlerini hızlandıran Safi; Kim Min Jae, Marcus Rashford ve Jan Oblak'ı da sarı-lacivertli takıma kazandırmak istiyor.