Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (13 Nisan 2026 spor haberleri)

13.04.2026 06:45

Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi

Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 13 Nisan 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

Anadolu Ajansı

5'TE 5 YAPARSA ŞAMPİYON - HÜRRİYET

 

Galatasaray'ın dünkü puan kaybıyla Kanarya zirve yarışında göbeğini kendi kesecek duruma geldi.

Anadolu Ajansı

YARIŞ KIZIŞTI - FANATİK

 

Aslan'ın bir dönem 7 puana çıkardığı fark Fenerbahçe ile 2'ye indi. 26 Nisan'daki derbi öncesi yarış iyice kızıştı.

IHA

SON'A VEDA OH'A MERHABA - MİLLİYET

 

Hleongyu Oh'un müthiş formu ülkesinde milli takımdaki değişimin müjdecisi olarak sunuldu. Güney Kore Milli Takımı'nın yaşlı ve formsuz forveti Heung-min Son'un papucunu dama attığı ifade edilen Beşiktaşlı golcünün Dünya Kupası'ndaki santrfor olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

IHA

ONUACHU YOK, SIKINTI ÇOK - FANATİK

 

Bordo-Mavililer 1-1 berabere kaldığı Alanya deplasmanında Onuachu'yu yine çok aradı.

Anadolu Ajansı

TİMSAH ŞAMPİ...- FOTOMAÇ

 

Bursaspor, Ankara Demir'i tek golle yendi, bitime 2 hafta kala büyük avantaj yakaladı. Timsah Somaspor maçından 1 puan bile çıkarsa şampiyon olup 1'inci lige yükselecek.

