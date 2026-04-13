Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (13 Nisan 2026 spor haberleri)
13.04.2026 06:45
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 13 Nisan 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
5'TE 5 YAPARSA ŞAMPİYON - HÜRRİYET
Galatasaray'ın dünkü puan kaybıyla Kanarya zirve yarışında göbeğini kendi kesecek duruma geldi.
YARIŞ KIZIŞTI - FANATİK
Aslan'ın bir dönem 7 puana çıkardığı fark Fenerbahçe ile 2'ye indi. 26 Nisan'daki derbi öncesi yarış iyice kızıştı.
SON'A VEDA OH'A MERHABA - MİLLİYET
Hleongyu Oh'un müthiş formu ülkesinde milli takımdaki değişimin müjdecisi olarak sunuldu. Güney Kore Milli Takımı'nın yaşlı ve formsuz forveti Heung-min Son'un papucunu dama attığı ifade edilen Beşiktaşlı golcünün Dünya Kupası'ndaki santrfor olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
ONUACHU YOK, SIKINTI ÇOK - FANATİK
Bordo-Mavililer 1-1 berabere kaldığı Alanya deplasmanında Onuachu'yu yine çok aradı.
TİMSAH ŞAMPİ...- FOTOMAÇ
Bursaspor, Ankara Demir'i tek golle yendi, bitime 2 hafta kala büyük avantaj yakaladı. Timsah Somaspor maçından 1 puan bile çıkarsa şampiyon olup 1'inci lige yükselecek.