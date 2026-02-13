Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (13 Şubat 2026 spor haberleri)
13.02.2026 07:07
trabzonspor, yarın saat 20.00'da Papara Park'ta Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 13 Şubat 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
PAPARA PARK'TA TAKTİK SAVAŞLARI - TÜRKİYE
Fatih Tekke'nin Trabzonspor'u, Domenico Tedesco'nun Fenerbahçe'sine karşı şeytanın bacağını kırmak istiyor. Trabzonspor şok baskı ve çizgi inişleri deneyecek. Fenerbahçe ise "Merkezde kal, kontra ile vur" planı uygulayacak.
TEKKE'NİN ZAFER PLANI - FOTOMAÇ
Fatih Tekke, Fenerbahçe mücadelesi için birçok farklı senaryo üzerinde çalışıyor. Bordo-Mavili teknik heyet kritik maç öncesi hem mental hem de taktik anlamda özel bir strateji hazırlıyor.
SAMANDIRA'DA TAM KONSANTRASYON - MİLLİYET
Daha önce büyük maçlarda yaşadığı kırılmalarla zirve yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de bu sezon her şey değişti. Tedesco sarı-lacivertli takımın başında çıktığı ilk maçta Trabzonspor'u yenerken, yarınki mücadeleye de Samandıra'da tam konsantrasyonla hazırlanıyor.
TÜNELİN UCUNDAKİ IŞIĞI TAM BEŞİKTAŞLILAR GÖRDÜ - HÜRRİYET
Yeni transferlerle imza şov yapan Başkan Serdal adalı, iddialı açıklamalar yaptı: “Teknik ekibin talepleri doğrultusunda hırsına, çalışma disiplinlerine ve karakterlerine güvendiğimiz oyuncular aldık. Önümüzdeki 10 yıllık Beşiktaş planı, camiamızda heyecan yarattı.”
ASLAN SAHADA, AKILLAR JUVE'DE - FANATİK
Lider Galatasaray, Süper Lig'de haftanın perdesini Eyüpspor sınavıyla açacak. Sakatlığını yeni atlatan Sane'nin riske edilmeyip Juventus maçına saklanması bekleniyor. Okan Buruk, Devler Ligi'ni düşünerek kadroda rotasyona gidebilir.