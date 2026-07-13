Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (13 Temmuz 2026 spor haberleri)

AKE'Yİ EDERSON İKNA ETTİ - SABAH

Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake, teklif gelince Manchester City'den arkadaşı Ederson'la konuştuğunu anlattı: "Bana Fenerbahçe'nin harika bir kulüp olduğunu söyledi. buraya gelmek benim için kolay bir karar oldu."