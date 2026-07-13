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Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (13 Temmuz 2026 spor haberleri)

13.07.2026 05:27

Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (13 Temmuz 2026 spor haberleri)
Reuters
NTV - Haber Merkezi
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Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 13 Temmuz 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

Reuters

40 YIL SONRA "TANRI'NIN KABLOSU" - HÜRRİYET

 

40 yıl önce Arjantin'e "Tanrı'nın eli" golüyle yenilen İngiltere, Norveç'i "Tanrı'nın kablosu" diye adlandırılan pozisyonda Bellingham'ın attığı golle eledi. Maç dünya futbol tarihine geçti.

Anadolu Ajansı

YÜRÜYEREK TARİH YAZIYOR - MİLLİYET

 

Arjantin'in 39 yaşındaki süperstarı Lionel Messi, Dünya Kupası'nda maçların büyük bölümünü yürüyerek geçirmesine rağmen 8 gole ulaştı.

Özel Kurum

ASLAN İLK BOMBAYI PATLATTI - FANATİK

 

Transferin sessiz takımı Galatasaray, ilk bombayı Lesley Ugochukwu ile patlattı. 22 yaşındaki yıldız, yabancı kuralında +4 kontenjanında yer alacak.

Reuters

KARTAL'IN YENİ LİDERİ - FOTOMAÇ

 

3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlanan 31 yaşındaki Trossard, kaptan Orkun ile birlikte Beşiktaş'ın saha içindeki lideri olacak.

Anadolu Ajansı

AKE'Yİ EDERSON İKNA ETTİ - SABAH

 

Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake, teklif gelince Manchester City'den arkadaşı Ederson'la konuştuğunu anlattı: "Bana Fenerbahçe'nin harika bir kulüp olduğunu söyledi. buraya gelmek benim için kolay bir karar oldu."

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