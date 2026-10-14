Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (14 Ekim 2026 spor haberleri)

"CEHENNEMDEN KAÇIŞ"

Rakip; La Liga'da 8'de 8 yaparak zirveye kurulmuş, Şampiyonlar Ligi serüvenine 5-1'lik Feyenoord galibiyetiyle başlamış Barcelona 'ydı. Avrupa'nın en formda ekibine karşı, oyuna hiç de fena girmedi Galatasaray . Barça ataklarını başarıyla savunurken, Batrakov ile 28'de öne de geçti.

Maçın 'kırılma anı' 34'te yaşandı. Osimhen'in kafası, Barış'ın dokunuşunda top bir kez daha ağlara gitti, ancak VAR incelemesinde ofsayt tespit edildi. O andan itibaren Yamal sazı eline aldı. Cancelo ile beraberliği bulan Katalan ekibi, Fermin Lopez, Gordon ve Adeyemi ile farklı kazandı. FANATİK