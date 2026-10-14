Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (14 Ekim 2026 spor haberleri)
14.10.2026 06:02
Son Güncelleme: 14.10.2026 06:14
12 Ekim 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
ASLAN 15 DAKİKADA NAKAVT OLDU
Sarı kırmızılı takım, 28'de Batrakov'un golü ile öne geçerken, 34'te Barış Alper'in ağlara giden kafa şutu VAR uyarısı ile ofsayta takıldı. 43'te Cancelo ile skoru eşitleyen Barcelona, 2. yarıya hızlı girerken 50'de Lopez, 53'te Gordon ve 65'te Adeyemi'nin golleri Galatasaray'ın puan umutlarını 15 dakika içinde bitirdi. HÜRRİYET
"CEHENNEMDEN KAÇIŞ"
Rakip; La Liga'da 8'de 8 yaparak zirveye kurulmuş, Şampiyonlar Ligi serüvenine 5-1'lik Feyenoord galibiyetiyle başlamış Barcelona'ydı. Avrupa'nın en formda ekibine karşı, oyuna hiç de fena girmedi Galatasaray. Barça ataklarını başarıyla savunurken, Batrakov ile 28'de öne de geçti.
Maçın 'kırılma anı' 34'te yaşandı. Osimhen'in kafası, Barış'ın dokunuşunda top bir kez daha ağlara gitti, ancak VAR incelemesinde ofsayt tespit edildi. O andan itibaren Yamal sazı eline aldı. Cancelo ile beraberliği bulan Katalan ekibi, Fermin Lopez, Gordon ve Adeyemi ile farklı kazandı. FANATİK
"BARCELONA'YA DİREMEDİK"
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında dünyanın en formda takımı Barcelona karşısında öne geçti, umutlandık ama ikinci yarıda 'kabus' yaşadık. FOTOMAÇ
"GALATASARAY PARAMBARÇA"
Şampiyonlar Ligi'nde sıklet farkı ortaya çıktı, Galatasaray, bu sezon tüm maçlarını kazanan Barcelona karşısında dayanamadı. Batrakov ile gelen gol Türkiye'yi ayağa kaldırdı, Katalanlar sonradan uyandı. Cancelo beraberliği sağladı, Fermin, Gordon ve Adeyemi ise ikinci yarıda fark attı. MİLLİYET
TEK HEDEF GALİBİYET
Aston Villa maçı öncesi konulan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Puan kaybı düşünmüyoruz. Rakibin gücünü gözardı edemeyiz. Ama bu takımlara karşı nasıl oynamamız gerektiğini iyi çalıştık. Sahada bunları yaparak istediğimizi almak istiyoruz.” dedi.
İKİ FARKLI ASLAN
Geçen sezonki macerasına da önce Frankfurt hezimeti, ardından içeride Liverpool zaferiyle başlayan Cim Bom, bu sezon da Sporting yenilgisinin ardından Barça karşısında benzer bir senaryonun peşindeydi. Ancak coşkulu başlayan gece, hüzünlü bitti. FANATİK