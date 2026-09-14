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Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (14 Eylül 2026 spor haberleri)

14.09.2026 08:10

Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (14 Eylül 2026 spor haberleri)
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
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14 Eylül 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...

DHA

YA YENİ SAYFA, YA KRİZ - FANATİK

 

Roma beraberliğinin ardından 24 saatlik İsmail Kartal krizi yaşayan Fenerbahçe'de Gaziantep deplasmanının önemi daha da arttı. Sarı-lacivertliler bu akşam kazanırsa yeni bir sayfa açıp yoluna devam edebilir. Kayıp yaşanması durumunda ise ciddi bir kriz ortamı oluşabilir.

Anadolu Ajansı

GEMİSİNİ KURTARDI - TÜRKİYE

 

Sporting hasarlı Galatasaray, zorlandığı maçta Kocaelispor'u kaptanıyla devirdi.

NTV

TRABZON GÜNEŞ'E ÇOK YAKIN - HÜRRİYET

 

Konya yenilgisi Bordo-Mavili kulüpteki teknik direktör arayışını hızlandırdı. Galatasaray maçına Şenol Güneş yönetiminde çıkılması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı

SİYAHTAN BEYAZA - FOTOMAÇ

 

Geçen sezon oynadığı ilk 11 resmi maçta 5 galibiyet 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, bu sezon bambaşka. Kartal 11 maçlık periyotta 9 galibiyet ve 2 yenilgiyle zirvedeki iddiasını gösterdi.

Anadolu Ajansı

MOURİNHO'YA RAĞMEN MAÇIN ADAMI - MİLLİYET

 

Rayo Vallecano karşısında teknik direktör Mourinho'nun sonradan oyuna aldığı ve 20 dekika süre verdiği Arda Güler yaptıklarıyla İspanyolları hayran bıraktı.

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