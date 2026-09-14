Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (14 Eylül 2026 spor haberleri)

YA YENİ SAYFA, YA KRİZ - FANATİK

Roma beraberliğinin ardından 24 saatlik İsmail Kartal krizi yaşayan Fenerbahçe'de Gaziantep deplasmanının önemi daha da arttı. Sarı-lacivertliler bu akşam kazanırsa yeni bir sayfa açıp yoluna devam edebilir. Kayıp yaşanması durumunda ise ciddi bir kriz ortamı oluşabilir.