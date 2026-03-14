Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (14 Mart 2026 spor haberleri)
14.03.2026 06:10
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 14 Mart 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
KEDERBAHÇE - SABAH
Yenilmezlik unvanını lig sonuncusu Karagümrük karşısında kaybeden Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.
TEDESGO - FOTOMAÇ
Fenerbahçe, lig sonuncusu Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu, 25 milyon taraftarını kahretti. Kanarya silik ve isteksiz futboluyla saç baş yoldurdu, taraftar sosyal medyada haykırdı: Tedesco hemen gönderilmeli.
HEDEF 4'TE 4 - TÜRKİYE
Süper Lig'in 26'ncı haftasında ÇAYKUR Rizespor'u konuk edecek Trabzonspor, zirve yarışında kalmak istiyor.
ASLAN TAM MOTİVE - POSTA
Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u deviren Galatasaray bugün Başakşehir'i konuk ediyor. Buruk "Lig de Avrupa kadar önemli. Herkes 3 puan için konsantre olsun." dedi. Oyuncular da kenetlendi.
KARTAL'IN YENİ JOKERİ MURİLLO - HÜRRİYET
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçı öncesi yeni transfer Murillo'nun antrenman performansına tam not verdi: “O bizim görünmez kahramanımız olacak.”