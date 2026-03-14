Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (14 Mart 2026 spor haberleri)

14.03.2026 06:10

Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi

Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 14 Mart 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

KEDERBAHÇE - SABAH

 

Yenilmezlik unvanını lig sonuncusu Karagümrük karşısında kaybeden Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.

TEDESGO - FOTOMAÇ

 

Fenerbahçe, lig sonuncusu Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu, 25 milyon taraftarını kahretti. Kanarya silik ve isteksiz futboluyla saç baş yoldurdu, taraftar sosyal medyada haykırdı: Tedesco hemen gönderilmeli.

HEDEF 4'TE 4 - TÜRKİYE

 

Süper Lig'in 26'ncı haftasında ÇAYKUR Rizespor'u konuk edecek Trabzonspor, zirve yarışında kalmak istiyor.

ASLAN TAM MOTİVE - POSTA

 

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u deviren Galatasaray bugün Başakşehir'i konuk ediyor. Buruk "Lig de Avrupa kadar önemli. Herkes 3 puan için konsantre olsun." dedi. Oyuncular da kenetlendi.

KARTAL'IN YENİ JOKERİ MURİLLO - HÜRRİYET

 

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçı öncesi yeni transfer Murillo'nun antrenman performansına tam not verdi: “O bizim görünmez kahramanımız olacak.”

