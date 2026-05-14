Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (14 Mayıs 2026 spor haberleri)
14.05.2026 06:22
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 14 Mayıs 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
YILDIRIM'DAN NURİ ŞAHİN SÜRPRİZİ
Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa hazırlanan Aziz Yıldırım, teknik direktör konusunda yoğun mesai harcıyor. Aykut Kocaman projesini camiadan gelen olumsuz görüşler nedeniyle şimdilik rafa kaldıran efsane başkanın, yerli teknik adam formülü üzerinde durduğu öğrenildi. Yıldırım'ın radarındaki sürpriz isim ise Başakşehir'in genç hocası Nuri Şahin. FANATİK
SALAH'A 70 MİLYON DOLAR
Fenerbahçe, 33 yaşındaki Mısırlı yıldıza 3 yıllık bir teklif sundu. Sarı-Lacivertliler, yıllık 23.3 milyon dolarla deneyimli oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Salah ile Suudi Arabistan ve ABD ekipleri de ilgileniyor. AKŞAM
GALATASARAY'A 65 MİLYON EUROLUK YILDIZ
Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmayı planlayan Aslan, Tottenham'ın dünyaca ünlü 10 numarası Xavi Simons'la ilgileniyor. Sezon başında Leipzig'den Tottenham'a 65 milyon euroya transfer olan 23 yaşındaki Hollandalı için Başkan Dursun Özbek ciddi bir bütçe ayırdı. 41 maça çıkan Simons için resmi girişim yapılacak. FOTOMAÇ
TRABZON FİNALİ SÖKTÜ ALDI
Trabzonspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıktı. Gençler Erk Arda ile öne geçerken, Trabzon'a turu 78'de Arda Çağan (kk) ve 90+3'te Muçi'nin golü getirdi. Finalin adı Trabzonspor-Konyaspor oldu. POSTA