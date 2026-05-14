Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (14 Mayıs 2026 spor haberleri)

GALATASARAY 'A 65 MİLYON EUROLUK YILDIZ



Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmayı planlayan Aslan, Tottenham'ın dünyaca ünlü 10 numarası Xavi Simons'la ilgileniyor. Sezon başında Leipzig'den Tottenham'a 65 milyon euroya transfer olan 23 yaşındaki Hollandalı için Başkan Dursun Özbek ciddi bir bütçe ayırdı. 41 maça çıkan Simons için resmi girişim yapılacak. FOTOMAÇ