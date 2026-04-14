Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (14 Nisan 2026 spor haberleri)

KOD ADI 5 MAÇ



Trendyol Süper Lig 'de bitime 5 hafta kala şampiyonluk için ince hesaplar yeniden yapılmaya başlandı. Lider Galatasaray , Kocaelispor ile berabere kaldı, Trabzonspor da Alanya'ya 2 puan kaptırdı. 29. haftanın en kârlı takımı Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe oldu. 68 puanı bulunan Galatasaray hâlâ en şanslı takım ama avantaj kaybetti. 3 takım da 5 haftada 15 puan hedefliyor. Ama 2 hafta sonra Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin olması heyecan katsayısını yükseltiyor. İki takım kendi göbeğini kendi kesebilir, Trabzonspor ise her iki takımın da kaybetmesini bekleyecek. FOTOMAÇ