Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (14 Nisan 2026 spor haberleri)
14.04.2026 06:00
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 14 Nisan 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
KOD ADI 5 MAÇ
Trendyol Süper Lig'de bitime 5 hafta kala şampiyonluk için ince hesaplar yeniden yapılmaya başlandı. Lider Galatasaray, Kocaelispor ile berabere kaldı, Trabzonspor da Alanya'ya 2 puan kaptırdı. 29. haftanın en kârlı takımı Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe oldu. 68 puanı bulunan Galatasaray hâlâ en şanslı takım ama avantaj kaybetti. 3 takım da 5 haftada 15 puan hedefliyor. Ama 2 hafta sonra Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin olması heyecan katsayısını yükseltiyor. İki takım kendi göbeğini kendi kesebilir, Trabzonspor ise her iki takımın da kaybetmesini bekleyecek. FOTOMAÇ
SÜPER FİNAL İHTİMALİ
Derbi yine berabere biter ve puanlar eşitlenirse ikili averaja bakılmıyor. Deplasman golünün de bir geçerliliği yok. Puan tablosunda averaj ve atılan goller eşitse bir final maçı oynanacak. Şu an ipler Aslan'ın elinde. AKŞAM
"İPLER ELİMİZDE"
Domenico Tedesco, Galatasaray'ın Göztepe galibiyeti sonrası öğrencilerine, "Rakibimiz kayıp yaşayacak. 6'da 6 yaparsak şampiyon olacağız" demişti. İtalyan teknik adamın bu tahmini sadece 2 gün sonra gerçekleşti, Aslan kendi evinde Kocaelispor ile berabere kaldı. Genç çalıştırıcı, şampiyonluktan daha da emin: Artık rakiplerin sonuçlarını beklememize gerek yok. İpler bizim elimizde. 5'te 5 yaparak mutlu sona ulaşacağız. FANATİK
ÇANLAR OKAN BURUK İÇİN ÇALIYOR
Bugüne kadar getirdiği üç şampiyonluk, bu sezon puan farkıyla liderlik de Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u eleştirilerden kurtaramadı. Bir hafta içinde Trabzon'a yenilen, Kocaelispor'a da takılarak berabere kalan Buruk'un tercihleri sorgulanıyor.