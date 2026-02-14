Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (14 Şubat 2026 spor haberleri)
14.02.2026 06:45
Son Güncelleme: 14.02.2026 12:07
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 14 Şubat 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
6 PUANLIK DERBİ - FOTOMAÇ
Trabzonspor, bugün Fenerbahçe'yi yenerek farkı 1 puana indirmek istiyor. Yok edici hücum hattı Onuachu, Muçi, Augusto; savunma duvarı Batagov hazır. Evinde hiç yenilmeyen Fırtına, ezeli rakibini devirip zirve yarışına tutunmak istiyor.
"BASKI YAPIN, TOPU VERMEYİN" - MİLLİYET
Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, Trabzonspor maçı öncesinde oyuncularına son uyarılarını yaptı. İtalyan teknik adamın, "Rakibimiz topu kazandığında hızlı atağa çıkan bir takım. Sahanın her yerinde baskı yapıp topu onlara vermememiz gerekiyor." dediği öğrenildi.
GOLCÜLERİN GECESİ - FANATİK
Eyüpspor maçına çift forvetle başlayan Galatasaray'da Osimhen 2 gol pas verirken, gecenin yıldızı Icardi de 3 kez havalandırıp hat-trick yaptı. Bu sezon ligde 13 gol atan Arjantinli santrfor, sarı-kırmızılı formayla 120'nci maçında 76 gole ulaştı.
YALÇIN'IN KALE KABUSU - SÖZCÜ
Beşiktaş'ın teknik patronu, Ersin ile Vasquez arasında zor bir tercih yapacak. Yalçın'ın sadece teknik değil camia yönetimini de düşünecek. Vasquez favori ama hocanın Ersin'i koruma hissi de devrede.
EDA'DAN TARİHE GEÇEN İMZA - HÜRRİYET
Fenerbahçe Medicana, efsane kaptanın sözleşmesini 2 yıl uzattı. 2008'den beri sarı-lacivertli formayı giyen Eda Erdem "İyi ki Fenerbahçeliyim" derken Başkan Sadettin Saran, "Bazı isimler Fenerbahçe için bir ömürlük aidiyettir" dedi.