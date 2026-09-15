Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (15 Eylül 2026 spor haberleri)
15.09.2026 06:25
15 Eylül 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLMADI
İsmail Kartal istifa edip geri döndü ama Fenerbahçe, Gaziantep maçıyla birlikte 5 haftada 8 puan kaybetti. AKŞAM
FIRTINA'DA GÖZLER PIOLI'DE
Trabzonspor'da teknik direktör operasyonunda kritik saatlere girildi. Yabancı adaylarda Stefano Pioli ve Vitor Pereira arasında tercihini İtalyan hocadan yana kullanan yönetim teklifini iletti. Projeye sıcak yaklaşan Pioli'nin bugün yanıt vermesi bekleniyor. Olumsuz cevap halinde rota Şenol Güneş'e dönecek. FANATİK
OSİMHEM MÜJDESİ
Başakşehir maçında sakatlanan Galatasaray'ın Nijeryalı forvetinin 19 Eylül'deki Trabzon maçında oynama ihtimali belirdi. Osimhen ilk 11'de olmasa da maç kadrosunda olacak. POSTA
PUANLAR UÇUYOR, UMUTLAR TÜKENİYOR
Fenerbahçe'nin iki topu direkten döndü ama beklenen gol bir türlü gelmedi. 5 haftada 8 puan kaybeden İsmail Kartal'ın ekibi, şampiyonluk yarışında ağır bir yara daha aldı ve haftayı 7 puanla 11. sırada bitirdi. SABAH