Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (15 Eylül 2026 spor haberleri)

PUANLAR UÇUYOR, UMUTLAR TÜKENİYOR



Fenerbahçe 'nin iki topu direkten döndü ama beklenen gol bir türlü gelmedi. 5 haftada 8 puan kaybeden İsmail Kartal'ın ekibi, şampiyonluk yarışında ağır bir yara daha aldı ve haftayı 7 puanla 11. sırada bitirdi. SABAH