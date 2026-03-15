Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (15 Mart 2026 spor haberleri)

15.03.2026 07:56

Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (15 Mart 2026 spor haberleri)
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi

Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 15 Mart 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

Anadolu Ajansı

GÜMBÜR GÜMBÜR ŞAMPİYONLUĞA - HÜRRİYET

 

Avrupa kupaları için mücadele eden Başakşehir karşısında ilk devrede gol bulamayan lider Galatasaray, Fenerbahçe'yle puan farkını 7'ye çıkardı.

Anadolu Ajansı

YİNE HÜSRAN, YOLA DEVAM - FOTOMAÇ

 

Fenerbahçe son yıllarda olduğu gibi yine ligin son aşamasına girilirken beklenmedik puan kayıpları yaşadı, şampiyonluk yarışında geride kaldı. Kritik zirvede Tedesco'nun geleceği belli oldu.

Anadolu Ajansı

FIRTINA 5'İNCİ VİTESTE - TÜRKİYE

 

Karadeniz derbisinde evinde Rizespor'u ağırlayan Trabzonspor, üst üste 5'inci maçını kazandı, ikinci sıradaki Fenerbahçe'yi yakaladı.

Anadolu Ajansı

BİR İHTİMAL DAHA VAR - FANATİK

 

Derbide yenilmezlik serisine son veren Kara Kartal, bugün Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak. Siyah-beyazlılar 3 puana uzanıp yeniden tırmanışa geçmek istiyor.

Anadolu Ajansı

LİGE KADIN ELİ DEĞDİ - MİLLİYET

 

Göztepe-Alanyaspor maçında Asen Albayrak orta hakem olarak görev yaptı. Süper Lig'de 22 yıl sonra ilk kez bir kadın hakem düdük çaldı.

