Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (15 Mayıs 2026 spor haberleri)

15.05.2026 06:18

Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 15 Mayıs 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

AZİZ YILDIRIM YILDIZLARLA GELİYOR

 

Fenerbahçe'de seçim çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım'ın yeni hocayı açıkladıktan sonra futbolcularla masaya oturacağı öğrenildi. Öncelikle forvet sorununu çözmek isteyen sarı-lacivertli kulübün eski başkanının 4 yıldız oyuncu alacağı ifade edildi. MİLLİYET

KALEYE TZOLAKİS HAMLESİ

 

Ederson'u yüksek maliyeti ve taraftarın tepkisiyle göndermek isteyen Fenerbahçe, Olympiakos'tan 23 yaşındaki Konstantinos Tzolakis'i alıyor. Ederson'dan gelecek para Tzolakis'i fazlasıyla karşılıyor. POSTA

ASLAN'DA ROTA VAN DİJK

 

Sarı-kırmızılılar, Liverpool'dan ayrılmayı düşünen Virgil Van Dijk'la temas kurdu. Kontratı 2027'de bitecek 34 yaşındaki Hollandalı savunmacıya 'bonservisini al gel' mesajı gönderildi. Galatasaray'da oynamaya sıcak bakan ve RAMS Park'ın atmosferinden etkilenen dünyaca ünlü stoper kısa süre içerisinde cevap verecek. Transferde ilk hamlenin Van Dijk olması bekleniyor. FANATİK

FENER ATEŞİNİ YAKTI
 

Devre arasında da Kanarya'nın hedefi olan 30 yaşındaki Gineli golcü Serhou Guirassy, ayrılık talebini Dortmund'a iletti. Çizme basını; Milan, Tottenham ve Fenerbahçe'nin Guirassy için yarış verdiğini yazdı. AKŞAM