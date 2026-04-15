Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (15 Nisan 2026 spor haberleri)
15.04.2026 05:28
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 15 Nisan 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
LATİNLERE VEDA YOLDA
Kontratı uzatılmayacak Icardi'nin yanı sıra Asprilla'ya da veda edilecek. Takımın omurgasındaki Torreira ve Sanchez için ise son 5 hafta daha da kritik hale geldi. SABAH
NUNEZ BOŞA ÇIKIYOR
Ara transferde Fenerbahçe'nin gündemine gelen Darwin Nunez için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Al-Hilal'de kadro dışı kalan yıldız golcü, Avrupa'ya dönme kararı aldı ve Sarı-Lacivertliler dahil ilgilenen kulüplere "Beni hâlâ istiyor musunuz?" mesajı gönderdi. FANATİK
ASLAN'DAN ÇİFTE BOMBA
Galatasaray, Ukrayna devi Shakhtar Donetsk forması giyen sağ kanat Alisson'un peşinde. 20 yaşındaki Brezilyalı futbolcu bu sezon 21 resmi maçta forma giyerken, 6 gol ve 9 asiste imza attı. Galatasaray orta saha için çok önemli bir ismi gündemine aldı. Gelecek sezon için önemli isimleri kadrosuna katmaya hazırlanan Barcelona, transfer bütçesi oluşturmak için takımdaki bazı isimlerle yollarını ayıracak. Bu futbolculardan birisinin Marc Casado olduğu ve Cimbom'un da 22 yaşındaki İspanyol orta saha ile çok yakından ilgilendiği iddia edildi. FOTOMAÇ
DERBİYE TAM GÜÇ
Zirve alev aldı, şampiyonluk yarışında düğüm son 5 haftada çözülecek. Lider Galatasaray ve takipçisi Fenerbahçe arasındaki fark sadece 2 puan. Bu hafta Fenerbahçe, Rize ile, Galatasaray ise Gençlerbirliği ile oynayacak. Ancak akıllar 26 Nisan'daki derbide olacak. İki takım da haftayı hasarsız geçip, derbiye tam motivasyon ve tam kadroyla çıkmak istiyor.