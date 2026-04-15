Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (15 Nisan 2026 spor haberleri)

ASLAN'DAN ÇİFTE BOMBA



Galatasaray , Ukrayna devi Shakhtar Donetsk forması giyen sağ kanat Alisson'un peşinde. 20 yaşındaki Brezilyalı futbolcu bu sezon 21 resmi maçta forma giyerken, 6 gol ve 9 asiste imza attı. Galatasaray orta saha için çok önemli bir ismi gündemine aldı. Gelecek sezon için önemli isimleri kadrosuna katmaya hazırlanan Barcelona, transfer bütçesi oluşturmak için takımdaki bazı isimlerle yollarını ayıracak. Bu futbolculardan birisinin Marc Casado olduğu ve Cimbom'un da 22 yaşındaki İspanyol orta saha ile çok yakından ilgilendiği iddia edildi. FOTOMAÇ