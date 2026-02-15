Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (15 Şubat 2026 spor haberleri)

TEK HEDEF 3 PUAN - FOTOMAÇ

Beşiktaş bu akşam son dönemin formda ekibi Başakşehir'e konuk oluyor. Siyah beyazlılar rakibini deplasmanda yenerek hem 13 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirmek hem de UEFA Avrupa Ligi iddiasını sürdürmek istiyor.