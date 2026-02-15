Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (15 Şubat 2026 spor haberleri)
15.02.2026 07:33
Son Güncelleme: 15.02.2026 07:54
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 15 Şubat 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
USTA İŞİ ZAFER - FOTOMAÇ
Fenerbahçe'de Anderson Talisca ve Marco Asensio klasını konuşturdu, zorlu Trabzonspor deplasmanında 3 puana damgasını vurdu. İki yıldızın toplam gol katkısı 23'e yükseldi.
BERABERLİĞE BİLE ÜZÜLÜRDÜM - POSTA
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke "Üzücü bir gece oldu. Beraberliğe bile üzülürdüm, yenildik. Üstün olan taraf bizdik. 3 şutta 3 gol buldular." dedi.
TEK HEDEF 3 PUAN - FOTOMAÇ
Beşiktaş bu akşam son dönemin formda ekibi Başakşehir'e konuk oluyor. Siyah beyazlılar rakibini deplasmanda yenerek hem 13 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirmek hem de UEFA Avrupa Ligi iddiasını sürdürmek istiyor.
SPALETTİ'Yİ KORKUTTULAR - MİLLİYET
Galatasaray'ın Eyüpspor karşısındaki farklı galibiyeti İtalyan basınının manşetlerinde yer aldı. Alınan sonucun Juventus Teknik Direktörü Luciano Spaletti'ye bir uyarı olduğu belirtilirken, İtalya'dan giden Icardi ile Osimhen'in formu göklere çıkarıldı.
ALTAY BOMBASI - FANATİK
Kara Kartal'ın devre arasında Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak istediği fakat mutlu sona ulaşamadığı öğrenildi. Yönetim, yaz transfer döneminde milli oyuncuyu kadrosuna katma konusunda ise hayli kararlı.