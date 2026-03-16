Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (16 Mart 2026 spor haberleri)
16.03.2026 08:04
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 16 Mart 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
BU YOLUN SONU ŞAMPİYONLUK - HÜRRİYET
Galatasaray son 31 sezonda son 8 haftaya lider girdiği hiçbir yarışı kaybetmedi.
BEŞİKTAŞ YARA SARDI - FANATİK
Beşiktaş sahasında kaybettiği Galatasaray derbisi sonrası Ankara'dan evine 3 puanla döndü.
MAESTRO SAHNEDE - FOTOMAÇ
Beşiktaş Kaptanı, milli yıldız Orkun Kökçü, sol kanattan uzun yıllar unutulmayacak bir frikik golüne imza attı.
MOU SAYESİNDE KALDI - TÜRKİYE
Tedesco'nun kovulmamasının arkasında UEFA kıskacı var. Jose Mourinho'nun 10,5 milyon euroluk tazminatının yanı sıra Kerem Aktürkoğlu ve Milan Skriniar'ın sözleşmeleriyle ilgili yüklü miktarda para cezası riskiyle karşı karşıya olan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Tedesco ve ekibinin 6 milyon euroluk tazminatı göze alamadı.
KRALIN İMZASI - SABAH
Bu sezon fileleri 23 kez sarsan Onuachu, 0,89 gol ortalamasıyla kariyerinin en iyi değerine bordo-mavili formayla ulaştı.