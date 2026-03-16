Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (16 Mart 2026 spor haberleri)

MOU SAYESİNDE KALDI - TÜRKİYE

Tedesco'nun kovulmamasının arkasında UEFA kıskacı var. Jose Mourinho'nun 10,5 milyon euroluk tazminatının yanı sıra Kerem Aktürkoğlu ve Milan Skriniar'ın sözleşmeleriyle ilgili yüklü miktarda para cezası riskiyle karşı karşıya olan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Tedesco ve ekibinin 6 milyon euroluk tazminatı göze alamadı.