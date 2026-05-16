Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (16 Mayıs 2026 spor haberleri)
16.05.2026 06:32
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 16 Mayıs 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
İSTANBUL SARI KIRMIZI
Galatasaray'ın şampiyonluk turu 16.30'da Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle başladı. Sarı-Kırmızılı futbolcular binlerce taraftarın eşliğinde 2.5 saat süren yolculukla Rams Park'a ulaştı. Tribünler DJ performansları eşliğinde coşmaya başlarken, gökyüzünü kaplayan drone şovlarıyla heyecan zirveye ulaştı. Ardından tüm oyuncular tek tek kendi seçtikleri şarkılarla sahneye çıktı. Ve Galatasaray, ligde üst üste 4'üncü, toplamda 26'ncı şampiyonluğunu ilan ettiği sezonun kupasını tribünlerde 50 bin, ekran başında milyonlarca taraftarının tezahüratlarıyla havaya kaldırdı. FANATİK
"ŞAMPİYON OLMAYA MECBURUZ"
Aziz Yıldırım, 2026-27 sezonunda şampiyonluğun olmazsa olmaz olduğunu söyledi. Yıldırım, "2026-2027'de Fenerbahçe'nin şampiyon olma mecburiyeti var. Olamazsa çok büyük tehlikeler bizi bekliyor. Bunu yapabilecek bir camiayız. Geçmişte bunları gösterdik" dedi. FOTOMAÇ
EZİYET BİTTİ
Beşiktaş, kabus gibi geçen sezonun son maçında Rize deplasmanında beraberlikle yetindi. 2 farklı geriye düşen siyah-beyazlılar, ikinci yarıda oyuna giren Jota ve Cerny'nin golleriyle sahadan 1 puanla ayrıldı. POSTA
BERNARDO SİLVA HEYECANI
31 yaşındaki Bernardo Silva'nın menajerinin İstanbul'a geldiği ve Sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturacağı iddia edildi. Aslan, transferi bitirmekte kararlı... TAKVİM