Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (16 Nisan 2026 spor haberleri)

16.04.2026 08:04

Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (16 Nisan 2026 spor haberleri)
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi

Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 16 Nisan 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

Anadolu Ajansı

ŞAMPİYONLUK İÇİN KAPILAR KAPANDI - POSTA

 

Süper Lig'de bitime 5 hafta kala Galatasaray ve Fenerbahçe dış dünyayla bağlantılarını kesti.

IHA

OSİMHEN RİSK ALTINDA - MİLLİYET

 

Galatasaray'da dönüşü dört gözle beklenen Osimhen'in Gençlerbirliği karşısında oynaması riskli bulundu. Sağlık heyeti olumsuz bir senaryo durumunda Fenerbahçe derbisinde görev almasının tehlikeye gireceğini belirterek Teknik Direktör Okan Buruk'u uyardı.

 

Anadolu Ajansı

FENERBAHÇE'DE KRİTİK HAFTA - FANATİK

 

Sarı-lacivertliler yarın Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Tedesco ve öğrencileri Kadıköy'deki karşılaşmada sahadan 3 puanla ayrılmaları halinde uzun bir aradan sonra maç fazlasıyla da olsa liderlik koltuğuna oturacak.

NTV

TEKKE'NİN İMHA PLANI - FOTOMAÇ

 

Geçen hafta Alanyaspor deplasmanında yaşanan puan kaybı sonrasında Trabzonspor, Başakşehir maçında hata yapmak istemiyor. 

IHA

SERGEN YALÇIN GENÇLERE SARILDI - HÜRRİYET

 

Kendisinin de Beşiktaş'ın altyapısından yetiştiğini dile getiren Yalçın, "bu yaz altyapıdan en az 4 oyuncuyu A takıma alacaklarını söyledi.

