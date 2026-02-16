Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (16 Şubat 2026 spor haberleri)
16.02.2026 07:11
Beşiktaş, son dakika golüyle Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 16 Şubat 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
KARTAL PENÇESİ - FANATİK
Goller, direkler, hatalar, sakatlıklar... Başakşehir Beşiktaş maçının her anı aksiyon doluydu. Son bölümde tempo iyice arttı. Her iki takım da galibiyet için bastırdı. Beşiktaş, Göztepe ve Trabzon'un takıldığı haftayı karlı kapattı.
FENERBAHÇE'NİN 3 SİLAHŞORU - HÜRRİYET
Kerem Aktürkoğlu, Marco Assensio ve Anderson Talisca golleri ve asistleriyle sarı-lacivertlileri sırtlıyor. Fenerbahçe'nin bu sezon tüm kulvarlarda attığı 76 golün 43'ü bu üçlüden geldi.
ONUACHU TARİHE GEÇİYOR - FOTOMAÇ
Trabzonspor'un başarılı forveti Paul Onuachu, Fenerbahçe derbisini de boş geçmedi. Nijeryalı yıldızın lig performansı ilk sezonundaki skor sayısını geçti, 34 gole erişti.
TEST EDİLDİ, ONAYLANDI - TÜRKİYE
Okan Buruk, Juventus maçı öncesi 11'ini netleştirdi. Galatasaray'ın başarılı hocası bazı oyuncuları Eyüpspor maçında tartıya koydu. Sacha Boey'in hazır olmadığı görülürken Singo ve Noa Lang geçer not aldı.
TILSIMI EFES BOZDU - MİLLİYET
Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci haftasında Anadolu Efes, evinde Trabzonspor'un 10 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı, yeni antrenörü Pablo Laso yönetimindeki çıkışını sürdürüp bu sezonki 12'nci galibiyetini aldı.