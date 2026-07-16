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Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (16 Temmuz 2026 spor haberleri

16.07.2026 05:43

Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (16 Temmuz 2026 spor haberleri
Reuters
NTV - Haber Merkezi
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Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 16 Temmuz 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

Reuters

FİNALE SON TANGO - NEFES

 

Dünya Kupası'nda Arjantin harika bir geri dönüşle İngiltere'yi yıktı, İspanya'nın rakibi oldu.

Reuters

"TANRI'NIN ARMAĞANI" - MİLLİYET

 

19986'da Maradona'nın elle attığı gole "Tanrı'nın eli" yakıştırması yapılmıştı. 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Allah vergisi yeteneğiyle öne çıkan Messi, kendini bir kez daha gösterdi.

Anadolu Ajansı

"BÜYÜK AŞK SONA ERDİ" - SABAH

 

Sözleşmesi biten yıldızın kontrat uzatma görüşmeleri olumsuz sonuçlandı. Galatasaray ile Icardi'nin kupalarla dolu 4 yıllık birlikteliği noktalandı.

Anadolu Ajansı

"DAHA YENİ BAŞLIYORUZ" - FANATİK

 

Beşiktaş'ın hocası Vincenzo Italiano, Slovakya kampı sonrası yaptığı ilk değerlendirmede "Milli Takım'dan daha tecrübeli oyuncular geldi. O yüzden gerçekten kamp bizim için yeni başladı." dedi.

Resmi Kurum

"40 YILDA BİR GELEN YETENEK" - HÜRRİYET

 

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Greenwood bugün İstanbul'a geliyor. Yıldız futbolcu bitiricilik, kilit pas, adam geçme şut, top tutma ve orta açma özellikleriyle öne çıkıyor.

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