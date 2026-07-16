Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (16 Temmuz 2026 spor haberleri

"DAHA YENİ BAŞLIYORUZ" - FANATİK

Beşiktaş'ın hocası Vincenzo Italiano, Slovakya kampı sonrası yaptığı ilk değerlendirmede "Milli Takım'dan daha tecrübeli oyuncular geldi. O yüzden gerçekten kamp bizim için yeni başladı." dedi.