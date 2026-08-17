Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (17 Ağustos 2026 spor haberleri)
17.08.2026 05:41
17 Ağustos 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
KARTALLAR YÜKSEK UÇAR
F.Bahçe'nin yenildiği, G.Saray ve Trabzonspor'un berabere kaldığı açılış haftasında Beşiktaş hata yapmadı. Kara Kartal, Eyüpspor karşısında Cerny'nin tek golüyle kazandı. FOTOMAÇ
BATRAKOV ASLAN OLUYOR
Cim-Bom, Lokomotiv Moskova ile 25+3 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı; ödeme planı görüşülüyor. 4 yıllık sözleşmeye imza atacak olan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon başına 3.5 milyon euro garanti ücret alacak... AKŞAM
KANTE KULÜBEYE SİSTEM ÇÖPE
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ortaya koyduğu başarılı performans Fransız yıldız kulübeye çekilince Gençlerbirliği maçında adeta tuzla buz oldu. Kante'nin ilk 11'de görev yapmaması defans ile ileri uçtaki oyuncuların iletişimini bozdu. MİLLİYET
ASLAN PANİK HAVASINDA
İstifa davetleri sonrası, listede olan oyuncuların kulüpleri ve menajerleriyle görüşmeler yoğunlaştı. Batrakov'un transferini bitiren sarı kırmızılılar, Alexander Sörloth için nabız yokladı. TÜRKİYE