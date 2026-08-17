Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (17 Ağustos 2026 spor haberleri)

BATRAKOV ASLAN OLUYOR



Cim-Bom, Lokomotiv Moskova ile 25+3 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı; ödeme planı görüşülüyor. 4 yıllık sözleşmeye imza atacak olan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon başına 3.5 milyon euro garanti ücret alacak... AKŞAM