Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (17 Mart 2026 spor haberleri)

17.03.2026 07:06

Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (17 Mart 2026 spor haberleri)
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi

Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 17 Mart 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

Anadolu Ajansı

MAYIN TARLASINDA 90 DAKİKA - HÜRRİYET

 

Karagümrük yenilgisiyle sarsılan Kanarya'da tüm gözler bugün oynanacak Gaziantep karşılaşmasında.

Anadolu Ajansı

LİVERPOOL'A ALMAN USULÜ - MİLLİYET

 

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı kazanılan iki maçta da oynatmadığı Alman Leroy Sane'ye İngiltere'de şans vermeyi planlıyor.

Anadolu Ajansı

BU TAKIM NASIL 2 GOL ATACAK? - SÖZCÜ

 

Galatasaray'ın yarın 1-0'lık galibiyetin rövanşında Anfield Road'da karşılaşacağı Liverpool'a taraftarın güveni yok denecek kadar az. Sosyal medya paylaşımlarında taraftarların "Şampiyonlar Ligi'nde 2 gol farkla nasıl kazanacaklar?" yorumları dikkat çekti.

Anadolu Ajansı

SERGEN'İN "DEV" HAYALİ - FANATİK

 

Beşiktaş, Galatasaray yenilgisi sonrası Gençlerbirliği deplasmanında moral buldu. Fenerbahçe'nin yaşadığı düşüşü sonrası Sergen Yalçın'ın ikinci sırayı alıp Şampiyonlar Ligi eleme biletini kapma hayali kurmaya başladığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı

DERS GİBİ TABLO - FOTOMAÇ

 

Trabzonspor, Fatih Tekke ile önce kara bulutları dağıttı. Ardından uçuşa geçti. Fırtına, 3 büyük rakibinin 5'te 1'i kadar harcasa da Fenerbahçe kadar (57) puan topladı. 25.5 yaş ortalaması ile 4 büyük arasında en genç takım Fatih Tekke ile şahlandı.