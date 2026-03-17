Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (17 Mart 2026 spor haberleri)
17.03.2026 07:06
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 17 Mart 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
MAYIN TARLASINDA 90 DAKİKA - HÜRRİYET
Karagümrük yenilgisiyle sarsılan Kanarya'da tüm gözler bugün oynanacak Gaziantep karşılaşmasında.
LİVERPOOL'A ALMAN USULÜ - MİLLİYET
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı kazanılan iki maçta da oynatmadığı Alman Leroy Sane'ye İngiltere'de şans vermeyi planlıyor.
BU TAKIM NASIL 2 GOL ATACAK? - SÖZCÜ
Galatasaray'ın yarın 1-0'lık galibiyetin rövanşında Anfield Road'da karşılaşacağı Liverpool'a taraftarın güveni yok denecek kadar az. Sosyal medya paylaşımlarında taraftarların "Şampiyonlar Ligi'nde 2 gol farkla nasıl kazanacaklar?" yorumları dikkat çekti.
SERGEN'İN "DEV" HAYALİ - FANATİK
Beşiktaş, Galatasaray yenilgisi sonrası Gençlerbirliği deplasmanında moral buldu. Fenerbahçe'nin yaşadığı düşüşü sonrası Sergen Yalçın'ın ikinci sırayı alıp Şampiyonlar Ligi eleme biletini kapma hayali kurmaya başladığı öğrenildi.
DERS GİBİ TABLO - FOTOMAÇ
Trabzonspor, Fatih Tekke ile önce kara bulutları dağıttı. Ardından uçuşa geçti. Fırtına, 3 büyük rakibinin 5'te 1'i kadar harcasa da Fenerbahçe kadar (57) puan topladı. 25.5 yaş ortalaması ile 4 büyük arasında en genç takım Fatih Tekke ile şahlandı.