Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (17 Mayıs 2026 spor haberleri)
17.05.2026 06:15
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 17 Mayıs 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
SÜPER LİG'DE KALMAK İÇİN SON 90 DAKİKA
Eyüpspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Antalyaspor takımlarından biri Süper Lig'e veda edecek. Saat 20.00'de başlayacak Kasımpaşa-Galatasaray, Fener-bahçe-Eyüp, Trabzon-Gençlerbirliği ve Antalyaspor-Koca-eli spor maçları, küme düşen üçüncü takımı belirleyecek. Heyecanla beklenen kader maçları öncesi; 13. sıradaki Eyüpspor ve 14. Kasımpaşa'nın 32'şer, 15. Gençlerbirliği'nin 31 ve 16. basamaktaki Antalya'nın 29 puanı bulunuyor. HÜRRİYET
YILDIRIM'IN HEDEFİ JESUS
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için geri sayıma geçildi. Eski efsane başkan Aziz Yıldırım yeniden aday ve seçilmesi halinde getireceği hoca da büyük ölçüde ortaya çıktı: Jorge Jesus. Yıldırım'ın yakın bir zamanda Portekizli teknik adam ile Lizbon'da yüz yüze görüşeceği belirtildi. FOTOMAÇ
“KARARI BAŞKAN VERİR”
Adı siyah-beyazlılarla anılan tecrübeli hoca Şenol Güneş, "Göreve layık gören tüm Beşiktaş taraftarla-rına teşekkür ediyorum. Kararı verecek olan sayın başkandır. Sergen hoca göreve devam ettiği-ne ve devam edeceği yönünde açıklamalar yaptığına göre, bu konuda niyet belirtmem saygısızlık olur." diyerek topu yönetime attı. AKŞAM
SİLVA'YI İLKAY DUYURDU
Bernardo Silva transferiyle ilgili konuşan İlkay Gündoğan, Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Eski takım arkadaşı için "Numaram onda var, düşünüyorsa telefonum hep açık. Tabii ki isteriz" diyen İlkay, Portekizli yıldız için kapıyı araladı. FANATİK