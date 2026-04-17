Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (17 Nisan 2026 spor haberleri)
17.04.2026 05:53
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 17 Nisan 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
KADIKÖY KAPALI GİŞE - FOTOMAÇ
Ligde kalan 5 maçını kazanması halinde şampiyon olacak Fenerbahçe'de taraftar takıma büyük destek verecek. Bugünkü ÇAYKUR Rizespor maçı kapalı gişe olacak.
"AVANTAJ BİZE GEÇER" - MİLLİYET
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ÇAYKUR Rize mücadelesi öncesi oyuncularına son uyarılarını yaptı: "Kazanırsak maç fazlasıyla lider olacağız. Aklınızda sadece bu maç olsun."
"YÜZDE YÜZ İNANIYORUM" - HÜRRİYET
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Süper Lig ile ilgili herhangi bir endişesi olmadığını söyledi: “Ekibime, oyuncularıma güveniyorum. Yine başaracağız. Hiç şüphemiz yok. Galatasaraylıların da şüphesi olmasın. Şampiyon olacağız, yüzde yüz inanıyorum.”
TRABZON'A GENÇLİK AŞISI - FANATİK
Fırtına Ukrayna'da Dinamo Kiev forması giyen 20 yaşındaki Matvy Ponomarenko'yu transfer listesine aldı.
KARA KARTAL'IN KRİTİK 5 SINAVI - FANATİK
Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın ligin son haftaları için öğrencileriyle toplantı yaptı. Başarılı hoca "Kalan 5 maç buradaki herkesin kaderini belirleyecek. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayan bir takım kuracağız." dedi.