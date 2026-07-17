Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (17 Temmuz 2026 spor haberleri)
17.07.2026 07:23
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 17 Temmuz 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
BİLETTE REKOR: 2.7 MİLYON TL - SABAH
Dünya Kupası'nın tarihi finalini MetLife Stadyumu'nda tribünden izlemek isteyen taraftarın cebinden servet çıkacak. Resmi olarak satış bulunmayan biletler yalnız yiyecek ve içeceğin de bulunduğu ağırlama paketiyle sunuluyor ve en düşüğünün fiyatı 15-17 bin dolar (705-800 bin TL) arasında değişiyor. Daha üst segment seçenekler 29 bin-57 bin dolara (1 milyon 360 bin-2 milyon 700 bin TL) kadar yükseliyor.
FIFA BUNA NE DİYECEK? - HÜRRİYET
Arjantinli futbolcular İngiltere'yi yendikleri maçtan sonra "Falkland Arjantin'indir" yazılı pankart açtı. Benzer olaylar nedeniyle Alpay Özalan İngiltere'den ayrılmak zorunda kalmış, Merih Demiral da 2024 Avrupa Şampiyonası'nda UEFA'dan 2 maç ceza almıştı.
DIEGO'YA HEDİYE - MİLLİYET
Arjantin'in iki yıldızı, iki farklı Dünya Kupası'nda maç öncesi hazırlığı, giydikleri forma, skor, ve sonuca etkileri bakımından benzer 'İngiltere Süreci'nden geçti. Lionel Messi yarı final zaferini Maradona'ya ithaf ederek bıraktığı mirasa saygı duruşunda bulundu.
"ESKİ GÜNLERE DÖNECEĞİZ" - TÜRKİYE
20 bin taraftarın önünde imzayı atan Beşiktaş'ın yeni yıldızı Trossard, siyah-beyazlı takımı eski günlerine döndürmek için geldiğini söyledi.
"TRABZON'U UNUTAMADIM" - SÖZCÜ
3+1 yıllık anlaşma sağlanan Cenk Özçakar koşa koşa geldi.