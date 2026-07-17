Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (17 Temmuz 2026 spor haberleri)

BİLETTE REKOR: 2.7 MİLYON TL - SABAH

Dünya Kupası 'nın tarihi finalini MetLife Stadyumu'nda tribünden izlemek isteyen taraftarın cebinden servet çıkacak. Resmi olarak satış bulunmayan biletler yalnız yiyecek ve içeceğin de bulunduğu ağırlama paketiyle sunuluyor ve en düşüğünün fiyatı 15-17 bin dolar (705-800 bin TL) arasında değişiyor. Daha üst segment seçenekler 29 bin-57 bin dolara (1 milyon 360 bin-2 milyon 700 bin TL) kadar yükseliyor.