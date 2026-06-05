Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (5 Haziran 2026 spor haberleri)

TEK HEDEF FİNAL - FOTOMAÇ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu umut dağıttı: "19 Temmuz'da New York'tan İstanbul'a geliriz. Nasıl Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 400 TOGG uğurladıysa bizi, herhalde Fuat Bey'i ararız o zaman 400 değil de bin tane TOGG ile karşılarlar."