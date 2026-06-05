Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (5 Haziran 2026 spor haberleri)

05.06.2026 05:27

Son Güncelleme: 05.06.2026 05:27

Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (5 Haziran 2026 spor haberleri)
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
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Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 5 Haziran 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

Anadolu Ajansı

TEK HEDEF FİNAL - FOTOMAÇ

 

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu umut dağıttı: "19 Temmuz'da New York'tan İstanbul'a geliriz. Nasıl Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 400 TOGG uğurladıysa bizi, herhalde Fuat Bey'i ararız o zaman 400 değil de bin tane TOGG ile karşılarlar."

Anadolu Ajansı

4 GOL DAHA ATARSA REKORU KIRACAK - MİLLİYET

 

Dünya Kupası'nda en golcü futbolcu unvanını elinde bulunduran Alman futbolcu Miroslav Klose'nin rekoru tehlikede... Turnuvada 13 golü bulunan Lionel Messi, 16 gol atan Klose'nin rekorunu kırmaya hazırlanıyor.

Reuters

EZBER BOZAN İTALYAN - SÖZCÜ

 

Beşiktaş'ın yeni hocası olması beklenen Vincenzo İtaliano'nun DNA'sında hücum var. "İtalyan futbolunun temeli savunmadır" tezine karşı gelen 48 yaşındaki teknik adam, ofansif oyun tercih ediyor.

Anadolu Ajansı

NOKTA ATIŞLA ŞAMPİYONLUĞA - POSTA

 

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, forvete Muriqi-Guirassy ikilisini, sol stoper için Van Dijk'i düşünüyor. Yıldırım, sağ bek için Zeki Çelik'le el sıkıştı.

Anadolu Ajansı

ICARDI'NİN YERİNE KOLO MUANI - FANATİK

 

Mauro İcardi'yle yeni sözleşmede belirsizlik yaşayan Galatasaray rotasını, PSG'nin planlamasında yer almayan Randal Kolo Muani'ye çevirdi.

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