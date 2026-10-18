Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (18 Ekim 2026 spor haberleri)
18.10.2026 07:57
18 Ekim 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
ÖZÜR MESAJI - MİLLİYET
Şampiyonlar Ligi’nde Aston Villa karşısında tarihinin en ağır yenilgilerinden birini alan Fenerbahçe, ayağa kalkmasını bildi, Kadıköy’de Alanyaspor’u yenerek taraftarına kendini affettirdi. Greenwood’un ayağından bir penaltı kaçıran sarı-lacivertliler soyunma odasına Lukaku’nun golüyle önde girdi, ikinci yarı Kerem ve Vedat Muriç ile farka gitti.
Fenerbahçeli futbolcular taraftarın beklediği reaksiyonu gösterirken, önemli bir maçta kayıp yaşamayarak derbi öncesi sürprize izin vermedi.
‘DENİZ’DEN ‘CAN’ SUYU - NEFES
Yorgun Cimbom iyi gününde değildi. Ev sahibinin fırsatlarını da Uğurcan engelledi.
Maç golsüz bitecek derken Deniz Gül’ün şutunda günün iyilerinden kaleci İrfan Can Eğribayat topu kendi ağlarına gönderdi.
Galatasaray lider gittiği Gençlerbirliği deplasmanından 1-0’lık galibiyetle lider döndü. Sonuç Cimbom için iyiydi ancak izleyenler adeta tırnaklarını yedi.
DERBİYE ÖZEL KADRO - FANATİK
Konferans Ligi’nde KuPS’u deplasmanda 4-2 mağlup eden Trabzonspor’da artık tüm gözler Beşiktaş derbisine çevrildi. Finlandiya’da yoğun fikstürü düşünerek geniş çaplı rotasyona giden Thomas Reis, zirve yarışında büyük önem taşıyan mücadelede yeniden ideal kadrosunu sahaya sürmeye hazırlanıyor.
Ufak sakatlıkları nedeniyle Finlandiya’da götürülmeyen Stefan Savic ile Mustafa Eskihellaç’ın Beşiktaş karşısında 11’e dönmesi bekleniyor. Orta sahada Finlandiya’da dinlendirilen Fabinho formasına kavuşurken, cezalı Melih’in yokluğunda Folcarelli’nin onun partneri olması bekleniyor.
Hücum hattında da değişim kapıda. Salah sağ kanatta, Muçi 10 numarada görev yapacak. Reis’in son 2 maçta 11’de başlattığı Aral Şimşir’i kulübeye çekerek, Galatasaray derbisinde olduğu gibi sol kanadı Saviolo’ya teslim etme ihtimali yüksek. İleri uçta ise Franculino Dju formaya yakın.
ORKESTRA ŞEFİ MİRETTİ - SABAH
Beşiktaş’ta Hoffenheim galibiyeti Avrupa iddiası açısından camiaya büyük keyif verirken kaptan Orkun Kökçü’nün sakatlığı can sıkıcı oldu. 25 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor deplasmanı dışında, Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak Crystal Palace ve Başakşehir maçlarında görev alması beklenmiyor. Orkun için olası dönüşün Kasımpaşa deplasmanı ya da Celtic ile Avrupa Ligi’nde oynanacak karşılaşma olabileceği aktarıldı.
FUTBOLDA DİJİTAL KART ÇAĞI - HÜRRİYET
Dijital teknoloji en sonunda yeşil sahanın içine de girdi. Uruguay’da futbol hakemleri, maçlarda futbolculara gösterdikleri plastik sarı ve kırmızı kartların yerine cep telefonuna benzeyen bir elektronik cihaz kullanmaya başladı. Geleneksel kartların yerini alan cihaz sayesinde hakemler, oyunculara sarı ve kırmızı kart kararlarını ekranda gösteriyor.
İlk denemesi Uruguay Kupası’nda önceki gün oynanan Nacional-Rentistas maçında yapılan cihazda, sarı ve kırmızı kartlar için iki ayrı düğme bulunuyor. Sistem; kart kararlarının yanı sıra oyuncu değişikliklerini ve karşılaşmada yaşanan diğer olayları da otomatik olarak kaydedebiliyor. Cihaza aktarılan veriler Uruguay Futbol Federasyonu kontrolündeki dijital platforma aktarılıyor ve böylelikle maç sırasında yaşanan olaylar gerçek zamanlı olarak kayıt altına alınıyor.