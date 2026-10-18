Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (18 Ekim 2026 spor haberleri)

FUTBOLDA DİJİTAL KART ÇAĞI - HÜRRİYET

Dijital teknoloji en sonunda yeşil sahanın içine de girdi. Uruguay’da futbol hakemleri, maçlarda futbolculara gösterdikleri plastik sarı ve kırmızı kartların yerine cep telefonuna benzeyen bir elektronik cihaz kullanmaya başladı. Geleneksel kartların yerini alan cihaz sayesinde hakemler, oyunculara sarı ve kırmızı kart kararlarını ekranda gösteriyor.

İlk denemesi Uruguay Kupası’nda önceki gün oynanan Nacional-Rentistas maçında yapılan cihazda, sarı ve kırmızı kartlar için iki ayrı düğme bulunuyor. Sistem; kart kararlarının yanı sıra oyuncu değişikliklerini ve karşılaşmada yaşanan diğer olayları da otomatik olarak kaydedebiliyor. Cihaza aktarılan veriler Uruguay Futbol Federasyonu kontrolündeki dijital platforma aktarılıyor ve böylelikle maç sırasında yaşanan olaylar gerçek zamanlı olarak kayıt altına alınıyor.