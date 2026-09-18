NTV

Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (18 Eylül 2026 spor haberleri)

18.09.2026 06:57

Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (18 Eylül 2026 spor haberleri)
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Google'da NTV'yi tercih et

18 Eylül 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...

Anadolu Ajansı

MARSİLYA'YA 4 PENÇE - HÜRRİYET

 

UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Marsilya'yı ağırlayan Beşiktaş, sahadan farklı ayrıldı. Kartal'ın pençeleri İlhan, Cerny, Murillo ve Poku'dan geldi.

Anadolu Ajansı

TECRÜBE KOZU - FOTOMAÇ

 

Ligde zirvenin 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de sıkıntılı süreci atlatmak için kadrodaki tecrübeli isimlere güven duyuluyor. Asensio ve Lukaku'nun form yakalamasın önem veriliyor.

Anadolu Ajansı

“KÖTÜNÜN İYİSİ” - MİLLİYET

 

Zorlu Trabzon deplasmanı öncesinde formsuz iki oyuncusu Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz'ın durumları teknik direktör Okan Buruk'u düşündürüyor. Galatasaray hocasının hücumda istenen düzeyde olmasa da savunma gayreti nedeniyle Barış tercihine daha yakın olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı

"KORKUYORSANIZ BURASI YANLIŞ YER" - FANATİK

 

Trabzonspor'un yeni teknik patronu Thomas Reis, imzayı attı. Başkan Ertuğrul Doğan görüştüğü diğer hocaların Galatasaray maçından sonra gelmek istediğini söylemişti. Buna gönderme yapan Reis "Büyük bir maç oynamaktan korkuyorsanız burası yanlış yer. Herhangi bir korkum yok." dedi.

Anadolu Ajansı

İSTANBUL'A YAKIŞIR - FOTOMAÇ

 

İstanbul'da düzenlenecek 2027 İspanya Süper Kupası'nın tanıtım toplantısı yapıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery