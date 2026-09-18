Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (18 Eylül 2026 spor haberleri)
18.09.2026 06:57
18 Eylül 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
MARSİLYA'YA 4 PENÇE - HÜRRİYET
UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Marsilya'yı ağırlayan Beşiktaş, sahadan farklı ayrıldı. Kartal'ın pençeleri İlhan, Cerny, Murillo ve Poku'dan geldi.
TECRÜBE KOZU - FOTOMAÇ
Ligde zirvenin 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de sıkıntılı süreci atlatmak için kadrodaki tecrübeli isimlere güven duyuluyor. Asensio ve Lukaku'nun form yakalamasın önem veriliyor.
“KÖTÜNÜN İYİSİ” - MİLLİYET
Zorlu Trabzon deplasmanı öncesinde formsuz iki oyuncusu Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz'ın durumları teknik direktör Okan Buruk'u düşündürüyor. Galatasaray hocasının hücumda istenen düzeyde olmasa da savunma gayreti nedeniyle Barış tercihine daha yakın olduğu öğrenildi.
"KORKUYORSANIZ BURASI YANLIŞ YER" - FANATİK
Trabzonspor'un yeni teknik patronu Thomas Reis, imzayı attı. Başkan Ertuğrul Doğan görüştüğü diğer hocaların Galatasaray maçından sonra gelmek istediğini söylemişti. Buna gönderme yapan Reis "Büyük bir maç oynamaktan korkuyorsanız burası yanlış yer. Herhangi bir korkum yok." dedi.
İSTANBUL'A YAKIŞIR - FOTOMAÇ
İstanbul'da düzenlenecek 2027 İspanya Süper Kupası'nın tanıtım toplantısı yapıldı.