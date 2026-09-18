Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (18 Eylül 2026 spor haberleri)

“KÖTÜNÜN İYİSİ” - MİLLİYET

Zorlu Trabzon deplasmanı öncesinde formsuz iki oyuncusu Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz'ın durumları teknik direktör Okan Buruk'u düşündürüyor. Galatasaray hocasının hücumda istenen düzeyde olmasa da savunma gayreti nedeniyle Barış tercihine daha yakın olduğu öğrenildi.