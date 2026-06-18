Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (18 Haziran 2026 spor haberleri)

"SAKİN KAL, SOSYAL MEDYADAN UZAK DUR, İŞİN KEYFİNİ ÇIKAR" - HÜRRİYET

A Milli Takım 'ın psikoloğu Prof. Dr. Turgay Biçer ağır eleştirilere hedef olan futbolcuların bu baskıyı nasıl atlatabileceğini anlattı: "Her şey teknik, taktik, kondisyon değil. Psikolojik beceriler de önemli. Baskı altında soğukkanlı kalmak önemli. Oyuncularımız biraz sakin olup, sosyal medyadan uzak durmalı."