Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (18 Haziran 2026 spor haberleri)
18.06.2026 06:38
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 18 Haziran 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
ÇEKİLMEZ ÇİLE - MİLLİYET
A Milli Takımımız, 20 Haziran'da oynayacağı Paraguay maçı için yine yollara düştü. Vancouver'daki Avustralya karşılaşmasının ardından Arizona'ya dönen ay-yıldızlılar dün gece de San Jose'ye geçti. Millilerimiz karşılaşmanın ardından yine bin 83 kilometrelik yolu geri dönecek.
"SAKİN KAL, SOSYAL MEDYADAN UZAK DUR, İŞİN KEYFİNİ ÇIKAR" - HÜRRİYET
A Milli Takım'ın psikoloğu Prof. Dr. Turgay Biçer ağır eleştirilere hedef olan futbolcuların bu baskıyı nasıl atlatabileceğini anlattı: "Her şey teknik, taktik, kondisyon değil. Psikolojik beceriler de önemli. Baskı altında soğukkanlı kalmak önemli. Oyuncularımız biraz sakin olup, sosyal medyadan uzak durmalı."
"BENİ NEDEN ENGELLİYORSUN" - FANATİK
TFF'nin 10+4 kuralında diretmesine tepki gösteren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk "Icardi'nin kalacağı senaryoda 10 yabancı tamamlanıyor. 1-2 çok iyi yabancı oyuncu vardı ama gidemedik. Sen benim Şampiyonlar Ligi'nde diğer takımlarla yarışmamı neden engelliyorsun?" dedi.
AVRUPA'DA DİŞİMİZE GÖRE KURA - MİLLİYET
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu maçlarının kura çekimi yapıldı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Polonya ekibi Gornik Zabrze, Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Midtjylland, Başakşehir de Konferans Ligi'nde Sarajevo-Inter Turku maçının galibiyle karşılaşacak.
"GALATASARAY BENİM CENNETİM" - POSTA
Nijerya'da konuşan Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen "Ayrılacak mısın?" sorusuna "Kariyerimde en mutlu olduğum yer. Burası bana cennet gibi geliyor. Burada yüzüm gülüyor." dedi.