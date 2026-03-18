Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (18 Mart 2026 spor haberleri)

KAOSTAN ZAFERE



Son 4 haftada kaybedilen 7 puanın ardından türbülansa giren Sarı-Lacivertliler, kaostan Kadıköy'de çıktı. Gaziantep'i ağırlayan Kanarya, rakibini 4-1'le yıktı. Galatasaray'ın oynamadığı hafta içi mesaisinde farkı maç fazlasıyla 4'e indiren Tedesco'nun öğrencileri adeta yeniden doğdu. Maça damgasını ise eleştirilen yıldızlar vurdu. Nene, hat-trick ile coştu. Kante muhteşem füzesiyle 1-1 devam eden maçta eşitliği bozdu. En önemlisi ise Kanarya eksiklerine kavuştu. Talisca 35 dakika süre buldu. Skriniar'a gerek kalmadı ama o da kulübede hazır bekledi. Fenerbahçe Milli araya moralli girdi. FANATİK