Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (18 Mart 2026 spor haberleri)
18.03.2026 05:48
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 18 Mart 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
KAOSTAN ZAFERE
Son 4 haftada kaybedilen 7 puanın ardından türbülansa giren Sarı-Lacivertliler, kaostan Kadıköy'de çıktı. Gaziantep'i ağırlayan Kanarya, rakibini 4-1'le yıktı. Galatasaray'ın oynamadığı hafta içi mesaisinde farkı maç fazlasıyla 4'e indiren Tedesco'nun öğrencileri adeta yeniden doğdu. Maça damgasını ise eleştirilen yıldızlar vurdu. Nene, hat-trick ile coştu. Kante muhteşem füzesiyle 1-1 devam eden maçta eşitliği bozdu. En önemlisi ise Kanarya eksiklerine kavuştu. Talisca 35 dakika süre buldu. Skriniar'a gerek kalmadı ama o da kulübede hazır bekledi. Fenerbahçe Milli araya moralli girdi. FANATİK
DEĞİŞİM YARADI
Ara transferde 7 oyuncuyu gödnerip 7 yeni ismi renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, hem savunma hem hücumda fark yarattı. Sezonun ikinci bölümünde veriler yukarı gitti. SABAH
DEVLERİN AŞKI BÜYÜK OLUR
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bir destan daha yazmak için bugün Liverpool karşısına çıkacak. İstanbul'daki ilk maçta alınan 1-0'lık galibiyet avantaj olsa da, Cim-Bom işi sıkı tutup, Devlet Ligi'nde çeyrek finale ulaşmayı amaçlıyor. MİLLİYET
BATAGOV BELİRSİZLİĞİ
Bordo-mavililer için canları sıkacak bir iddia gündeme geldi. Diz bağlarında kısmi yırtık tespit edilen Batagov'un 3 hafta sonra kontrolleri yapılacak. İddialara göre, Ukraynalı stoper durumu iyiye giderse Galatasaray maçına yetişecek. Ancak raporlar olumsuz olursa ameliyat edilmesi gündeme gelecek. TAKVİM