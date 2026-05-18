Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (18 Mayıs 2026 spor haberleri)

KADIKÖY'DE EYÜP'ÜN GECESİ



Sezonun son maçı Fenerbahçe için prestij, Eyüpspor için hayati anlamdaydı. Konuk ekip ilk yarıda Legowski ve Metehan ile 2-0 öne geçti, ligde kalma yolunda önemli avantaj yakaladı. Ancak ikinci devrede Sarı-Lacivertliler, Fred ve Kerem'in (2) golleriyle geri döndü. Eyüpspor, küme düşme potasına inmişken Talha'nın 87'deki golüyle Süper Lig 'e tutundu. FANATİK