Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (18 Mayıs 2026 spor haberleri)
18.05.2026 05:03
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 18 Mayıs 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
KADIKÖY'DE EYÜP'ÜN GECESİ
Sezonun son maçı Fenerbahçe için prestij, Eyüpspor için hayati anlamdaydı. Konuk ekip ilk yarıda Legowski ve Metehan ile 2-0 öne geçti, ligde kalma yolunda önemli avantaj yakaladı. Ancak ikinci devrede Sarı-Lacivertliler, Fred ve Kerem'in (2) golleriyle geri döndü. Eyüpspor, küme düşme potasına inmişken Talha'nın 87'deki golüyle Süper Lig'e tutundu. FANATİK
ASLAN TATİLE ERKEN ÇIKTI
Antalya maçına göre 11'inde 9 değişiklik yapan Cimbom 27. dakikada Benedyczak'a engel olamadı. Sane ve Singo'nun birer şutu direğe takılırken G.Saray sezonu 77 puanla tamamladı. Puanını 35 yapan Kasımpaşa ise 13. sırada ligi noktaladı.
SON KARAR ADALI'NIN
Serdal Adalı'nın bugün 53 yaşındaki teknik adam ile bir araya gelmesi bekleniyor. Murat Kılıç önderliğindeki bir grup yönetici Sergen Yalçın'la yola devam etmek istiyor. Yolların ayrılmasını savunan isimler de var. Son söz ise Başkan Adalı'da. AKŞAM
PAVLİDİS BOMBASI
Başkan Serdal Adalı'nın Portekiz devinin Başkanı Rui Costa ile Madrid'de resmi görüşme yaptığı öne sürüldü. Fenerbahçe'nin de yakın markajındaki Vangelis Pavlidis ikna edildiği takdirde bonservis pazarlıkları başlayacak. FOTOMAÇ