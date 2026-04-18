Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (18 Nisan 2026 spor haberleri)

18.04.2026 07:05

NTV - Haber Merkezi

Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 18 Nisan 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

HARAKİRİ - FANATİK

 

Kadıköy'de Rizespor öne geçti, Fenerbahçe uzun süre krize girdi ancak 80'den sonra skoru 2-1'e getirdi. tam maç bitiyordu ki son saniyede konuk takımın mucize golüyle Kadıköy buz kesti.

KEDERSON - SABAH

 

Brezilyalı kaleci 90+8'de hatalı çıktı, ÇAYKUR Rizespor'a kaptırılan 2 puanla derbi öncesinde Fenerbahçe'nin dünyası yıkıldı.

TEK PAROLA ZAFER - FOTOMAÇ

 

Trabzonspor ve Kocaelispor'a karşı 5 puan bırakan Galatasaray yeni bir seri başlatmak ve şampiyonluğa uzanmak istiyor. Aslan, Gençlerbirliği'ni yenip gelecek hafta oynanacak derbiye avantajlı çıkmayı planlıyor.

TRABZON'UN FİNAL HAFTASI - MİLLİYET

 

Zirveden kopmamak için Başakşehir'i mutlaka geçmek isteyen bordo-mavililer 23 Nisan'da da Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Samsunspor'u geçmeye çalışacak.

OH'U ELDE TUTMAK ZOR - SABAH

 

Beşiktaş'ın Güney Koreli forveti Avrupa kulüplerinin yakın takibinde. Yönetim oyuncuyu gelecek yıl da kadroda tutmak istiyor.

