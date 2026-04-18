Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (18 Nisan 2026 spor haberleri)
18.04.2026 07:05
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 18 Nisan 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
HARAKİRİ - FANATİK
Kadıköy'de Rizespor öne geçti, Fenerbahçe uzun süre krize girdi ancak 80'den sonra skoru 2-1'e getirdi. tam maç bitiyordu ki son saniyede konuk takımın mucize golüyle Kadıköy buz kesti.
KEDERSON - SABAH
Brezilyalı kaleci 90+8'de hatalı çıktı, ÇAYKUR Rizespor'a kaptırılan 2 puanla derbi öncesinde Fenerbahçe'nin dünyası yıkıldı.
TEK PAROLA ZAFER - FOTOMAÇ
Trabzonspor ve Kocaelispor'a karşı 5 puan bırakan Galatasaray yeni bir seri başlatmak ve şampiyonluğa uzanmak istiyor. Aslan, Gençlerbirliği'ni yenip gelecek hafta oynanacak derbiye avantajlı çıkmayı planlıyor.
TRABZON'UN FİNAL HAFTASI - MİLLİYET
Zirveden kopmamak için Başakşehir'i mutlaka geçmek isteyen bordo-mavililer 23 Nisan'da da Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Samsunspor'u geçmeye çalışacak.
OH'U ELDE TUTMAK ZOR - SABAH
Beşiktaş'ın Güney Koreli forveti Avrupa kulüplerinin yakın takibinde. Yönetim oyuncuyu gelecek yıl da kadroda tutmak istiyor.