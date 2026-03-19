Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (19 Mart 2026 spor haberleri)
19.03.2026 06:07
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 19 Mart 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
DÜŞLER SAHNESİNE HÜZÜNLÜ VEDA
Galatasaray'un İstanbul'daki maçta Mario Lemina'nın golüyle aldığı avantaj Anfield'da eridi. Liverpool, yüksek tempo ve baskılı oyunuyla maça hükmetti, Szoboszlai, Ekitike, Gravenberch ve Salah'ın golleriyle farklı kazandı. FANATİK
HEDEF 7'DE 7 YAPIP BEKLEMEK
Sarı-lacivertliler, Gaziantep'i 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup edip moral buldu. Lider Galatasaray ile fark, maç fazlasıyla 4 puana indi. Şampiyonluk yarışında ipler tamamen ezeli rakibin elinde. Bunun farkında olan Fenerbahçe'de hedef belli: Kalan 7 maçı da kazanalım, neler olacağını bekleyip görelim. FANATİK
FIRTINA COŞTU
Trabzonspor, Eyüpspor'u deplasmanda Augusto'nun attığı golle yıktı. Bu sezon ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan bordo-mavililer, zirve yarışında hata yapmadan milli araya girdi. POSTA