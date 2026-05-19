Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (19 Mayıs 2026 spor haberleri)
19.05.2026 07:12
Son Güncelleme: 19.05.2026 07:12
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 19 Mayıs 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
MONTELLA KRİTERLERİ - MİLLİYET
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek ekibimizin geniş kadrosunu açıkladı. 35 kişiyi davet eden Montella'nın seçim yaparken sadece saha içi değil saha dışındaki etkileri de göz önünde bulundurduğu öğrenildi.
DÖRT BÜYÜKLERİN 153 MİLYON EUROLUK 44 PROBLEMİ - HÜRRİYET
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kiraya verdiği futbolcular takımlarına geri dönüyor. 44 futbolcunun toplam değeri 153 milyon euroyu buluyor.
"TARAFTAR İSTEMİYOR KALAMAM" - FANATİK
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, devam etmek istediklerini söylese de Sergen Yalçın "Her maçta 'protesto olacak mı' diye düşünerek başarılı olamayız. Taraftara rağmen kalamam, beni istemiyorlar." diyerek görevden ayrıldı.
YILDIRIM OPERASYON - SÖZCÜ
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım şampiyon olacak kadroyu kurmak için kolları sıvadı. Seçilirse kaleci, sol stoper, sol bek, sağ kanat ve iki forvet transfer edecek.
EYÜPSPOR DESTANI - FOTOMAÇ
Eyüpspor'da, Fenerbahçe'den 1 puan alarak Süper Lig'de kalmanın sevinci sürüyor.