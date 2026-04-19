Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (19 Nisan 2026 spor haberleri)
19.04.2026 05:09
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 19 Nisan 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
ZİRVENİN TEK HAKİMİ - FANATİK
Fenerbahçe'nin puan kaybı, ekstra motive etti. Galatasaray hata yapmadı, sezonun bitimine 4 hafta kala puan farkını yeniden 47e çıkardı.
ICARDİ SÜPER DÖNDÜ - SABAH
Galatasaray'da ilk 11'de sahaya çıkan ve 2'nci dakikada perdeyi açan Icardi ligde 64 gün sonra ağları havalandırdı.
3 PUANDAN FAZLASI - FOTOMAÇ
64 puanla üçüncü sırada yer alan Trabzonspor bugün kazanırsa Fenerbahçe ile puanları eşitleyecek. Fırtına, şampiyonluk yolunda iddialı bir noktaya gelecek.
"BU CHERİF'İ KİM ALDI?" - MİLLİYET
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım yapılan transferleri eleştirdi: "Bu Cherif'i kim aldı merak ediyorum. 22 milyon diyorlar. Kante 70 diyorlar. Harcanan para 150 milyon euro. Rize maçına gelen insanların umutları, heyecanları hepsi bitti."
KARTAL SERİ PEŞİNDE - FOTOMAÇ
Beşiktaş, Süper Lig'in 30'uncu haftasında Samsunspor karşısında kazanarak hem 2'de 2 yapmayı hem de kupa maçı öncesi moral bulmayı hedefliyor.