Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (19 Nisan 2026 spor haberleri)

"BU CHERİF'İ KİM ALDI?" - MİLLİYET

Fenerbahçe 'nin eski başkanı Aziz Yıldırım yapılan transferleri eleştirdi: "Bu Cherif'i kim aldı merak ediyorum. 22 milyon diyorlar. Kante 70 diyorlar. Harcanan para 150 milyon euro. Rize maçına gelen insanların umutları, heyecanları hepsi bitti."