Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (19 Şubat 2026 spor haberleri)
19.02.2026 06:32
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 19 Şubat 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
KADIKÖY'Ü DAR EDELİM - POSTA
Fenerbahçe, Avrupa Ligi Play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'ı konuk edecek. sarı-lacivertliler, İngiliz ekibi önünde 26 Şubat'taki rövanş öncesi avantaj arayacak. Temsilcimiz rakibini elerse son 16 turunda Midtjylland veya Real Betis ile eşleşecek.
SIFIR HATA OLMALI, YOKSA BİZİ CEZALANDIRIRLAR - HÜRRİYET
Tedesco, Pereira ile yeri bir sayfa açan Forest'ın her türlü taktiğine karşı hazır olduklarını belirtip ekledi: Nottingham'ın avantajı yeni bir hocayla her şeye sıfırdan başlaması. Daha önce oynama şansı bulamayan futbolcular da motive olurlar.
JUVE'Yİ DÜNYAYA REZİL ETTİLER - MİLLİYET
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki 5-2'lik galibiyeti, maç sonrasında birçok ülke basını tarafından flaş olarak duyuruldu. Özellikle İtalyanlar takımlarını yerden yere vurdu.
ZAFER ŞİFRESİ ORKUN/OH - FOTOMAÇ
Kara Kartal, 1 puan üzerinde yer alan Goz-Göz'ü imha planını Kaptan Orkun Kökçü ve yeni transferi Oh'un üzerine kuracak. Milli maestro, son 6 maçta skor katkısı verirken, Güney Koreli yıldız golcü oynadığı 2 maçta 2 gol, 2 asistle mest etti.
5 MAÇ 15 PUAN - FANATİK
Fenerbahçe mağlubiyetiyle sarsılan Trabzonspor, Gaziantep deplasmanında kazanıp ayağa kalkmak istiyor.