Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (19 Şubat 2026 spor haberleri)

SIFIR HATA OLMALI, YOKSA BİZİ CEZALANDIRIRLAR - HÜRRİYET

Tedesco, Pereira ile yeri bir sayfa açan Forest'ın her türlü taktiğine karşı hazır olduklarını belirtip ekledi: Nottingham'ın avantajı yeni bir hocayla her şeye sıfırdan başlaması. Daha önce oynama şansı bulamayan futbolcular da motive olurlar.