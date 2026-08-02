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Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (2 Ağustos 2026 spor haberleri)

02.08.2026 07:46

Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (2 Ağustos 2026 spor haberleri)
Reuters

Mohammed Salah transferindeki muamma sürüyor.

NTV - Haber Merkezi
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Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 2 Ağustos 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

IHA

SALAH TRABZON'A KOŞUYOR - FOTOMAÇ

 

Trabzonspor, yüzyılın transfer bombasını patlatmak üzere…

Reuters

KAÇ TANE FORMA SATTIRIR? - HÜRRİYET

 

Şimdi herkes soruyor: "Salah'a o paralar verilir mi?" Futbolda artık yıldız oyunculara sadece sahadaki performansı için para ödenmiyor. Oluşturduğu ekonomik ekosistem de satın alınıyor.

Anadolu Ajansı

"TAŞIN ALTINA KOYDUĞUMUZ EL KAN İÇİNDE" - SABAH

 

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım çalışma şartlarını böyle özetledi: “Eğer bu ekip gelmeseydi siz lisans çıkaramazdınız...”

Anadolu Ajansı

BİR GİDECEK, İKİ GELECEK - TÜRKİYE

 

Barış Alper Yılmaz'ı Avrupa'ya göndermeye hazırlanan Galatasaray, gelecek parayla sol kanat için Leao'yu, orta sahaya da Can Uzun'u almayı düşünüyor.

Sosyal Medya

KARTAL İSTİYOR, ROMA DİRENİYOR - SABAH

 

Beşiktaş, Matias Soule transferinde İtalyan ekibini indirime zorluyor.

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