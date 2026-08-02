Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (2 Ağustos 2026 spor haberleri)
02.08.2026 07:46
Mohammed Salah transferindeki muamma sürüyor.
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 2 Ağustos 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
SALAH TRABZON'A KOŞUYOR - FOTOMAÇ
Trabzonspor, yüzyılın transfer bombasını patlatmak üzere…
KAÇ TANE FORMA SATTIRIR? - HÜRRİYET
Şimdi herkes soruyor: "Salah'a o paralar verilir mi?" Futbolda artık yıldız oyunculara sadece sahadaki performansı için para ödenmiyor. Oluşturduğu ekonomik ekosistem de satın alınıyor.
"TAŞIN ALTINA KOYDUĞUMUZ EL KAN İÇİNDE" - SABAH
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım çalışma şartlarını böyle özetledi: “Eğer bu ekip gelmeseydi siz lisans çıkaramazdınız...”
BİR GİDECEK, İKİ GELECEK - TÜRKİYE
Barış Alper Yılmaz'ı Avrupa'ya göndermeye hazırlanan Galatasaray, gelecek parayla sol kanat için Leao'yu, orta sahaya da Can Uzun'u almayı düşünüyor.
KARTAL İSTİYOR, ROMA DİRENİYOR - SABAH
Beşiktaş, Matias Soule transferinde İtalyan ekibini indirime zorluyor.