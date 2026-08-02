Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (2 Ağustos 2026 spor haberleri)

KAÇ TANE FORMA SATTIRIR? - HÜRRİYET

Şimdi herkes soruyor: "Salah'a o paralar verilir mi?" Futbolda artık yıldız oyunculara sadece sahadaki performansı için para ödenmiyor. Oluşturduğu ekonomik ekosistem de satın alınıyor.