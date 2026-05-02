Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (2 Mayıs 2026 spor haberleri)
02.05.2026 07:09
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 2 Mayıs 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
TAÇ GİYME TÖRENİ - MİLLİYET
Galatasaray bugün Samsun'da galip gelir, ya da Fenerbahçe puan kaybederse 26'ncı şampiyonluğunu ilan edecek.
FENER KRİTİK VİRAJDA - FOTOMAÇ
Haziranda yeni başkanını seçecek olan Fenerbahçe'de hedef ligi ikinci bitirip Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmak.
AYAĞA KALKMA VAKTİ - FANATİK
Geçen hafta Konya'ya yenilerek Şampiyonlar Ligi yolunda büyük bir fırsatı tepen Trabzonspor, ikincilik şansını devam ettirmek için Göztepe karşısına çıkıyor.
45 DAKİKA YETTİ - SÖZCÜ
İlk devrede Djalo ve Asllani'nin golleriyle 2-0 öne geçen siyah-beyazlılar, skoru koruyup 3 puanı kaptı.
SAMBA OLDU BOMBA - TÜRKİYE
Fenerbahçe'yi Brezilyalılar yaktı. Takımın en skoreri Talisca kaçırdığı penaltılarla, en çok kazananı Ederson yediği gollerle şampiyonluk yarışında belirleyici oldu. Fred ise hiç ortalarda yoktu.