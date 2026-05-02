Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (2 Mayıs 2026 spor haberleri)

02.05.2026 07:09

Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi

Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 2 Mayıs 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

Anadolu Ajansı

TAÇ GİYME TÖRENİ - MİLLİYET

 

Galatasaray bugün Samsun'da galip gelir, ya da Fenerbahçe puan kaybederse 26'ncı şampiyonluğunu ilan edecek.

Anadolu Ajansı

FENER KRİTİK VİRAJDA - FOTOMAÇ

 

Haziranda yeni başkanını seçecek olan Fenerbahçe'de hedef ligi ikinci bitirip Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmak.

Anadolu Ajansı

AYAĞA KALKMA VAKTİ - FANATİK

 

Geçen hafta Konya'ya yenilerek Şampiyonlar Ligi yolunda büyük bir fırsatı tepen Trabzonspor, ikincilik şansını devam ettirmek için Göztepe karşısına çıkıyor.

Anadolu Ajansı

45 DAKİKA YETTİ - SÖZCÜ

 

İlk devrede Djalo ve Asllani'nin golleriyle 2-0 öne geçen siyah-beyazlılar, skoru koruyup 3 puanı kaptı.

Anadolu Ajansı

SAMBA OLDU BOMBA - TÜRKİYE

 

Fenerbahçe'yi Brezilyalılar yaktı. Takımın en skoreri Talisca kaçırdığı penaltılarla, en çok kazananı Ederson yediği gollerle şampiyonluk yarışında belirleyici oldu. Fred ise hiç ortalarda yoktu.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram