Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (2 Şubat 2026 spor haberleri)
02.02.2026 07:44
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 2 Şubat 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
YAZ DOSTUM: 4-0 - FOTOMAÇ
Avrupa fatihi Galatasaray lige de çok farklı döndü. Sarı-kırmızılılar Kayserispor'u müthiş bir futbolla 4-0 yendi. Maçtan sonra Rams Park tribünlerindeki 50 bin taraftar Barış Manço'nun "Yaz Dostum" şarkısıyla Seyrantepe'yi inletti.
"BİZİM İÇİN TELAFİ ZAMANI" - MİLLİYET
Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, Kocaelispor maçı öncesinde oyuncularına son uyarılarını yaparken "Göztepe karşısında 2 puan kaybettik ve bunu telafi etmeliyiz. Kocaelispor sahasında sadece iki kez kaybetti. Bu yüzden dikkatli olmalıyız" dedi.
KRİTİK 48 SAAT - TÜRKİYE
Emmanuel Agbadou Beşiktaş'a gelmek için kulübüne baskı yapıyor. Tavares inadından vazgeçmezse sol bek Hadjam masada olacak. Hyeongyu Oh için teklif yükseltilecek.
BARCO'YA KANCA - POSTA
Trabzonspor, orta sahasını güçlendirmek için Spartak Moskova'nın Arjantinli yıldızı Esequiel Barco'yle görüşüyor.
RAKİPLERİN KABUSU - HÜRRİYET
Sarı-lacivertlilerin 22 milyon euro yatırım yaptığı Cherif, fiziksel gücü ve açık alanda oyunu ileriye taşımadaki becerisinden dolayı İngiliz ligine uygun bir profil olarak tanımlanıyor. Onun için yapılan tanımlamalardan biri de "açlıkla ve korkusuzca boş alanlara hücum eden bir forvet" şeklinde.