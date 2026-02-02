Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (2 Şubat 2026 spor haberleri)

RAKİPLERİN KABUSU - HÜRRİYET

Sarı-lacivertlilerin 22 milyon euro yatırım yaptığı Cherif, fiziksel gücü ve açık alanda oyunu ileriye taşımadaki becerisinden dolayı İngiliz ligine uygun bir profil olarak tanımlanıyor. Onun için yapılan tanımlamalardan biri de "açlıkla ve korkusuzca boş alanlara hücum eden bir forvet" şeklinde.