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Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (20 Ağustos 2026 spor haberleri)

20.08.2026 06:57

Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (20 Ağustos 2026 spor haberleri)
Reuters
NTV - Haber Merkezi
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20 Ağustos 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...

Reuters

BİTMEYEN AŞK CAMAVİNGA
 

Sara-Torreira-Lemina üçlüsünden birinin satılması halinde orta saha merkezinde mutlaka transfer düşünülüyor. Galatasaray Yönetimi, 2 ay önce de gündemde olan Eduardo Camavinga'dan vazgeçmiyor. Yönetim son ana kadar Real Madrid'in yıldızı için pusuda bekleyecek. FANATİK

Anadolu Ajansı

ÇANLAR KARTAL İÇİN ÇALIYOR
 

Fenerbahçe'nin Lyon karşısında aldığı beraberlik ve ligdeki Gençlerbirliği yenilgisi Teknik Direktör İsmail Kartal'ın daha yolun başında sorgulanmasına yol açtı. Son iki maçtaki kararlar, hatalar ve sonucun gelmemesi sebebiyle ciddi eleştirilere maruz kalan deneyimli hoca için rövanş maçı kritik bir hal aldı. MİLLİYET

Anadolu Ajansı

BU TURUN SONU AVRUPA LİGİ
 

Beşiktaş ve Trabzonspor bu akşam UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçlarında avantaj arayacak. HÜRRİYET

Reuters

FENER'DE ROTA RASKİN
 

Belçika basını, Fenerbahçe'nin Nicolas Raskin'in peşinde olduğunu duyurdu. Kanarya'nın, 25 yaşındaki orta saha için Rangers ile temaslara başladığı belirtildi. FOTOMAÇ