Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (20 Ağustos 2026 spor haberleri)

ÇANLAR KARTAL İÇİN ÇALIYOR



Fenerbahçe'nin Lyon karşısında aldığı beraberlik ve ligdeki Gençlerbirliği yenilgisi Teknik Direktör İsmail Kartal'ın daha yolun başında sorgulanmasına yol açtı. Son iki maçtaki kararlar, hatalar ve sonucun gelmemesi sebebiyle ciddi eleştirilere maruz kalan deneyimli hoca için rövanş maçı kritik bir hal aldı. MİLLİYET